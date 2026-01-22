Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-2, în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Șlem al anului, joi, la Melbourne. Cîrstea, care se va retrage la finalul sezonului, a pierdut ultimul său meci la Australian Open după exact două ore de joc.

Ceva rar: Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, a doua întâlnire din carieră



Osaka, a 16-a favorită, a fost net superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut și mai multe erori neforțate, 41-23. Fiecare jucătoare și-a creat opt mingi de break, însă nipona a fructificat cinci, iar Cîrstea doar trei.

Cîrstea a câștigat singurul său meci cu Osaka (28 ani, 17 WTA) de până acum, în 2015, în primul tur al calificărilor la Wimbledon, cu 2-6, 6-1, 6-4.

WTA e evidențiat faptul că meciul de azi a fost doar al doilea jucat între Sorana și sportiva din Japonia, după o partidă din prima rundă a calificărilor de la Wimbledon. Jucătoare consacrată, românca revenea atunci după o accidentare în circuit.

"Rezultatul a fost o revanșă care se pregătise de peste un deceniu. În 2015, Osaka, în vârstă de 17 ani, și-a făcut debutul în calificările de Grand Slam la Wimbledon, doar iar sorții i-au scos-o în cale pe Cirstea - pe atunci o fostă jucătoare din Top 30, aflată în plină revenire după o accidentare. Cirstea a câștigat acea întâlnire cu 2-6, 6-1, 6-4 - iar apoi cele două nu s-au mai întâlnit până săptămâna aceasta", a scris WTA.

Sorana Cîrstea va primi pentru participare un cec de 225.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA.

