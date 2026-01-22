Mijlocașul a ales un transfer în Giulești, după ce nu a reușit să se impună în prima parte a acestui sezon la Aris Salonic. Transferul a întârziat câteva zile, chiar dacă cele două părți au ajuns deja la un acord.



Olimpiu Moruțan ajunge joi la București



Așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate, Moruțan a avut de pus la punct câteva detalii cu clubul din Grecia, de ordin financiar. Acum, Moruțan este gata să devină noul jucător al Rapidului.



În cursul zilei de joi, 22 ianuarie, internaționalul român va junge la București pentru a semna contractul cu noua sa echipă și pentru a efectua vizita medicală, scrie Fanatik.ro. Cel mai probabil, apoi va urma și prezentarea oficială.



În acest sezon, Moruțan a avut 17 apariții la Aris Salonic, în care a adunat 727 de minute pe teren, fără să marcheze sau fără să reușească vreo pasă de gol.



Costel Gâlcă: ”90-95% trebuie să vină”



După meciul dintre Rapid și Metaloglobus, încheiat cu scorul de 1-0, Costel Gâlcă părea convins de faptul că transferul lui Moruțan este, în mare parte, rezolvat.



În plus, antrenorul a vorbit în termeni laudativi despre jucătorul aflat de mai mulți ani în anturajul echipei naționale. L-a descris ca fiind un fotbalist cu ”experiență foarte mare”, care poate juca și ca ”număr 10” la echipa sa.



„Sperăm. Ne dorim să vină. O să vedem în zilele viitoare. Eu v-am spus, știu în procent de 90–95% că trebuie să vină. E un jucător important, un jucător care poate să facă diferența, nu? Are o experiență foarte mare, poate să joace și ca număr 10”, a spus Costel Gâlcă.

