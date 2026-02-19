Javier Tebas, președintele La Liga, și-a exprimat convingerea că Barcelona nu a fost implicată în trucarea meciurilor, atunci când a fost întrebat despre cazul Negreira.

Poziția lui Javier Tebas în scandalul Negreira

Tebas a amintit că La Liga a sesizat înaintea conducerii lui Real Madrid parchetul din Spania cu privire la controversa în care sunt implicați catalanii.

„Trăim într-un stat de drept, iar regulile sunt ceea ce sunt. Am fost primii care am mers la parchet, nu Real Madrid, și am continuat să acționăm în limitele legii.

Apoi, există problema Legii Sportului, cu care nu sunt de acord, care prevede un termen de prescripție de trei ani. Am pledat pentru termene de prescripție mult mai lungi pentru aceste tipuri de infracțiuni.

Dar ceea ce este clar, de asemenea, este că Barcelona nu a plătit arbitri, așa cum sugerează narațiunea”, a declarat Tebas, într-un interviu acordat ziarului ABC, citat de Mundo Deportivo.

Președintele La Liga, în contradicție cu Florentino Perez

Tebas a subliniat, pe de o parte, că Barcelona ar trebui totuși să încaseze o sancțiune sportivă în cazul Negreira. Pe de altă parte, acuzațiile de mituire ale arbitrilor aduse de Florentino Perez, în lipsa unei hotărâri judecătorești, i se par nefondate.

„Noi suntem cei implicați în acest caz și cei care am spus că pentru această conduită (n.r.- a Barcelonei) ar trebui aplicată o sancțiune sportivă.

Sfera penală este o altă problemă. Și să spui că arbitrii au fost mituiți și că, dacă Vinicius nu a primit un penalty la Pamplona, ​​a fost vina lui Negreira, așa cum a spus Florentino Pérez la o adunare a membrilor... Nu sunt absolut deloc de acord cu asta pentru că nu este adevărat!

Faptele trebuie judecate, sunt judecate, iar sistemul de justiție penală va decide ce s-a întâmplat, dacă a existat sau nu o infracțiune”, a completat Tebas.

Scandalul Negreira a început în februarie 2023. Procurorii au acuzat clubul catalan că i-a plătit între 7,3 și 8,4 milioane de euro lui Jose Maria Enriquez Negreira între anii 2001 şi 2018.

Plăţile au fost efectuate, conform procurorilor, prin intermediul Dasnil 95, o companie deţinută de fostul arbitru, şi au luat sfârşit atunci când Negreira şi-a pierdut poziţia de număr doi în arbitrajul spaniol.