Simona Halep, pusa in dificultate de jurnalisti dupa victoria fabuloasa cu Muguruza! Singura intrebare la care Halep nu a vrut sa raspunda

Simona Halep s-a calificat in finala de la Roland Garros dupa un meci fantastic contra Garbinei Muguruza, o partida pe care multi specialisti au considerat-o cea mai buna reprezentatie din cariera a romancei.

Simona Halep se afla pentru a treia oara in finala la Roland Garros si pentru a patra oara intr-o finala a unui turneu de GrandSlam, dar deocamdata nu a reusit sa castige niciun turneu major. De acest lucru si-au aminitit si jurnalistii prezenti in sala de conferinte la finalul partidei cu Muguruza.



"Ce ai invatat din cele trei infrangeri suferite in precedentele finale de Grand Slam?", a fost intrebarea care a iritat-o pe Simona Halep dupa succesul contra sportivei din Spania. Liderul mondial nu a dorit sa raspunda: "Putem vorbi despre alt subiect? Priviti ce vreme frumoasa este afara!".