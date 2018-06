Interviu cu Simona Halep in L'Equipe! Intrebarea care a facut-o sa rada: "Haideti sa vorbim despre vreme, ia uitati ce frumos e afara!"

Finala de la Roland Garros se vede la PRO TV, sambata, incepand cu ora 15:00. Meciul va fi precedat de un pre-show gazduit de Andreea Esca. CTP si Mihai Mironica vor fi invitati.

Simona Halep a venit foarte relaxata in fata jurnalistilor, dupa victoria din semifinale in fata Garbine Muguruza.

O intrebare venita din partea jurnalistului L'Equipe a facut-o sa rada si sa schimbe subiectul.

Iata interviul din L'Equipe:



N-ai dat niciun moment impresia ca te temi de Garbine Muguruza in semifinale.

Chiar daca am castigat cu 6-1 primul set, tot meciul a fost de un nivel foarte bun, ea a gresit putin, eu m-am luptat pentru fiecare punct. A fost cel mai bun meci al meu la acest turneu, simt ca am jucat din ce in ce mai bine in fiecare meci.

Acel game castigat la 4-4 in al doilea set a fost decisiv...

Asa este, a fost cel mai important game al meciului. Felul in care am castigat m-a ajutat si in urmatorul game, din punct de vedere mental. Nu m-am dat niciun moment batuta. Am facut totusi cateva duble greseli, lucrul asta m-a suparat, dar am reusit sa raman concentrata.

Urmeaza a 4-a finala de Grand Slam. Ce e diferit acum, fata de precedentele trei?

Sunt mai experimentata, ma simt mai stapana pe mine. N-as vrea sa schimb nimic pentru meciul de sambata, vreau doar sa imi pastrez nivelul. Am doua zile de pauza, timp sa respir, sa ma relaxez, si vom vedea ce va fi in finala. Tot ce vreau e sa ma bat pentru fiecare punct.

Ce ai invatat din cele trei finale pierdute?

Putem sa schimbam subiectul, va rog? Haideti sa vorbim despre vreme, ia priviti ce frumos e afara (Simona rade). Va raspund sambata, dupa meci.

Multi fani din toata lumea sunt alaturi de tine si vor sa te vada castigand primul trofeu de Grand Slam. Esti constienta de asta, ce simti?

Stiu ca multa lume vrea sa ma vada castigand. Voi juca pentru ei! Voi da tot ce pot, tot ce am mai bun sambata. As putea sa fac multa lume fericita.