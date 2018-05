Halep si-a aflat adversara din turul urmator daca va trece de Riske! Americanii i-au interzis sa participe la US Open pentru ca... era prea grasa

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Simona Halep ar fi trebuit sa joace in compania sportivei din Statele Unite ale Americii marti seara, ora 18:30, dar ploaia de la Paris a dat peste cap planurile organizatorilor. Simona Halep si-a aflat insa adversara din turul urmator: daca va trece de Riske, Halep va intalni o alta sportiva din SUA, pe Taylor Townsend.

Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit o singura data, in 2017, la turneul de la Cincinnati. Halep a castigat meciul din primul tur, scor 6-4, 6-1.

Taylor Townsend are 22 de ani si ocupa locul 72 in clasamentul WTA. Townsend a trecut prin moment incredibil in urma cu 6 ani pe vremea cand era cea mai buna junioare din lume. Americanii i-au interzis sa participe pe tabloul de junioare de la US Open pe motiv ca este... prea grasa. Townsend, care castigase pana in acel moment Australian Open la simplu in 2012 si Wimbledon la dublu in 2011 si 2012, a ramas fara sustinere financiara, sponsorii evitand sa se asocieze cu ea din pricina greutatii tinerei sportive.

Dupa acest incident, USTA, forul american de tenis, a batut in retragere si a acceptat sa plateasca anumite costuri pentru sportivii ajunsi la un nivel ridicat. Oficialii USTA a declarat ulterior ca ceea ce s-a intamplat cu Townsend a fost o simpla neintelegere provocata de lipsa de comunicare.