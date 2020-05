Refuza Rafael Nadal sa participe la Roland Garros? "Nu cred ca voi mai juca tenis in 2020" 

Rafael Nadal nu crede ca va mai juca tenis in acest an, dar tinteste o revenire in forta la Australian Open 2021.

Cu 19 titluri de Grand Slam in palmares, Rafael Nadal este recunoscut ca unul dintre cei mai modesti si muncitori tenismeni care au practicat vreodata Sportul Alb. Ibericul nascut in Manacor a marturisit insa ca, in cel mai probabil caz, nu se va intoarce pe terenul de tenis in acest an, dar spera sa poata participa la editia 2021 a Openului Australian.

"Nu cred ca ma voi intoarce pe terenurile de tenis in 2020, din pacate. Chiar acum am semnat pentru organizarea Australian Open in 2021, lucru care ma ingrijoreaza in prezent. Vad anul 2020 ca fiind, practic, pierdut," au fost cuvintele spuse de Rafael Nadal citate de Punto de break.

Rafael Nadal: "Prietenii te fac fericit cu adevarat, nu gloria si milioanele"



Rafa Nadal a fost unul dintre cei mai activi sportivi pe retelele sociale in perioada pandemiei cu scopul de a mobiliza lumea sa doneze pentru ajutorarea victimelor noului coronavirus. Impreuna cu Pau Gasol, Nadal a demarat campania de strangere de fonduri intitulata "Cea mai mare victorie a noastra," contribuind cu sume importante la acest demers scotandu-si la licitatie, printre altele, tricoul cu care a castigat o finala de Roland Garros.

"Nimeni nu s-ar fi putut astepta la asta, ne-a depasit pe toti. Cred ca a fost vorba despre o greseala din partea liderilor politici, pentru ca ei ar fi trebuit sa aiba acces la informatii care ar fi anticipat acest fenomen, in scopul luarii de masuri preventive. Consider ca ar trebui cu totii sa ne recunoastem erorile, pentru ca asta ne umanizeaza. Situatia m-a depasit si pe mine, eram pregatit sa joc la Indian Wells. Cel mai bun lucru e ca oamenii au capacitatea de a se adapta, iar cel mai rau lucru e viteza cu care uita lucruri. Mi-as dori ca aceasta experienta sa ne invete, dar ma tem ca totul va fi uitat curand si ne vom plange din nou de non-sensuri. Pretuim lucrurile importante, precum sanatatea, familia si posibilitatea de a manca in fiecare zi doar atunci cand ne lipsesc," a mai spus numarul 2 ATP.

Ce conteaza mai mult in viata pentru Rafael Nadal? "Daca ai castigat 30 de titluri de Grand Slam si nu ai niciun prieten nu poti fi fericit! E mai bine sa nu castigi nimic, sa mergi in fiecare zi la serviciu pentru un salariu normal si sa ai prietenii langa tine. Asta te face fericit cu adevarat, nu gloria sau milioanele," a declarat Rafael Nadal, conform Eurosport.

In cazul in care Rafa Nadal nu va mai juca tenis in acest an, dar sezonul se va relua, spaniolul ar putea rata sansa de a-si apara cele doua titluri de Grand Slam castigate in 2019, la Roland Garros si US Open.