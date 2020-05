"Nu se ia in calcul" DECIZIA FINALA care ameninta Turul Frantei si turneul de la Roland Garros | Ce a declarat Ministrul Sporturilor, Roxana Maracineanu

Autoritatile franceze nu iau in considerare optiunea de a gazdui Roland Garros si Turul Frantei fara spectatori in acest an.

Ministrul Sporturilor in Franta din toamna anului 2018, Roxana Maracineanu a oferit indicii pretioase cu privire la sansele de organizare ale turneului de la Roland Garros si Turului Frantei in 2020.

Medaliata cu argint la proba de natatie 200 metri spate in editia Sydney 2000 a Jocurilor Olimpice, Roxana Maracineanu a afirmat pentru France Info ca activitatea cluburilor sportive din Hexagon va putea fi reluata incepand cu 11 mai, dar marile competitii care pun Franta pe harta mondiala a sportului se afla in continuare sub semnul intrebarii, avand in vedere ca derularea lor fara spectatori nu reprezinta o optiune.

Roxana Maracineanu: "Roland Garros si Turul Frantei vor avea loc doar cu public"



"Va mai trece putin timp inainte sa vedem competitii in care sportivii sunt in contact, in care alearga impreuna pe un teren, pedaleaza impreuna intr-un pluton. Sa avem rabdare, sa mergem inainte cu precautie si sa nu ne facem planuri degeaba. Daca in septembrie lucrurile se imbunatatesc, Turul Frantei, Roland Garros sau alte evenimente majore, ar putea sa fie organizate. Acestea vor avea loc doar cu public in tribune si nu se ia in calcul varianta de a se disputa fara spectatori”, a declarat Maracineanu.

Roland Garros fusese initial fixat pentru perioada 18 mai - 7 iunie, dar a fost amanat pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie. Conform jurnalistilor de la Le Parisien insa, amanarea va fi la randul ei decalata cu o saptamana pentru a lasa timp desfasurarii altor turnee de zgura in pregatirea Slam-ului parizian.

Campionii Roland Garros in perioada 2010-2020



2010: Francesca Schiavone, Rafael Nadal

2011: Na Li, Rafael Nadal

2012: Maria Sharapova, Rafael Nadal

2013: Serena Williams, Rafael Nadal

2014: Maria Sharapova, Rafael Nadal

2015: Serena Williams, Stan Wawrinka

2016: Garbine Muguruza, Novak Djokovic

2017: Jelena Ostapenko, Rafael Nadal

2018: Simona Halep, Rafael Nadal

2019: Ashleigh Barty, Rafael Nadal