GALERIE FOTO HOT | Este campioana de Grand Slam, a invins-o pe Simona Halep si implineste azi doar 22 de ani! Cine e jucatoarea sexy care ar putea destabiliza clasamentul WTA 

Aryna Sabalenka este promisiunea tenisului din Belarus pentru urmatorul deceniu.

Ocupanta locului 11 in clasamentul WTA, Aryna Sabalenka implineste azi varsta de 22 de ani. Cu 6 titluri de simplu in palmares, inceputul carierei bielorusei o anunta ca pe o candidata serioasa la castigarea a cel putin un titlu de Grand Slam in anii urmatori.

Pana in prezent, optimea de finala jucata la US Open in 2018 reprezinta cel mai lung parcurs al Arynei Sabalenka intr-un turneu de mare slem.

In acest an, Sabalenka a invins-o pe Simona Halep in sferturile de finala ale turneului WTA Premier de la Adelaide, scor 6-4, 6-2, dar numarul 2 WTA si-a luat revansa la Dubai, in aceeasi faza competitionala, impunandu-se 3-6, 6-2, 6-2. Pana acum, Halep si Sabalenka s-au duelat in patru randuri, Simona conducand cu 3-1 la meciurile directe.

Aryna Sabalenka este cel mai bun produs al scolii bieloruse de tenis dupa Victoria Azarenka, jucatoare care a castigat 2 titluri de Grand Slam, ambele la Australian Open (2012, 2013). Sabalenka a castigat titluri WTA in proba de simplu la New Haven si Wuhan in 2018, la Shenzhen, Wuhan si Zhuhai in 2019 si, cel mai important, la Doha in 2020. In plus, bielorusa si-a mai adjudecat trei trofee la dublu, la Indian Wells, Miami si US Open, toate cucerite impreuna cu Elise Mertens anul trecut.