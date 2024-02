Sorana Cîrstea (33 de ani, 22 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai.

Jucătoarea din țara noastră a învins a nouăsprezecea jucătoare a lumii, Veronika Kudermetova, scor 6-1, 6-4, într-o partidă controlată, în care a reușit să câștige cinci game-uri pe serva adversarei.

După victoria cu Sofia Kenin în care și-a demonstrat abilitatea de a servi impecabil - atingând borna de 18 ași -, Sorana Cîrstea a returnat solid împotriva unei jucătoare puternice.

$36,454 este valoarea premiului pe care Sorana Cîrstea îl securizează prin avansarea în faza ultimelor șaisprezece jucătoare a competiției din Emiratele Arabe Unite.

