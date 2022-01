Show pe străzile din Melbourne, chiar lângă tribunalul unde Djokovic este judecat! Ce au putut să facă sârbii 

UPDATE 08:57: Decizie unanimă din partea judecătorilor. Hotărârea luată de Ministrul Imigrării, Alex Hawke, va rămâne în picioare, prin urmare, Novak Djokovic urmează să fie deportat în Serbia și nu va putea participa la Australian Open 2022.

În timp ce Curtea Federală Australiană a efectuat audierea finală a lui Novak Djokovic, pentru a stabili dacă dreptul de ședere a liderului ATP în Australia e legitim, sârbii din Melbourne au făcut din nou sărbătoare pe străzile orașului.

Sârbi stabiliți în Australia și fani localnici ai jucătorului sârb au ieșit în stradă, unde au fluturat steaguri ale statului sârb. Nu a durat mult timp până ce fanii lui „Nole” au pornit muzica folclorică sârbească și au încins o horă tocmai lângă clădirea tribunalului.

Once again there’s music and dancing … once again there’s frustration and anger among #Djokovic supporters. “This is exhausting. We should be supporting him on the tennis court not outside this court!” One fan told me. pic.twitter.com/IboVlkqScZ