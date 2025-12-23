Chelsea și Arsenal, favorite să-l transfere în vara viitoare

Internaționatul grec Konstantinos Karetsas pare destinat să ajungă la un club de elită al Europei, în vara anului viitor. Pe lista cluburilor care îl doresc cu ardoare s-au aliniat Chelsea, Arsenal, Liverpool și PSG, cu primele două dispuse să îndeplească cerințele financiare ale lui Genk.



Genk dorește 50 de milioane de euro în schimbul jucătorului de atac comparat cu Kevin De Bruyne, fotbalist format tot la prestigioasa academie din Limburg, la fel ca vedete precum Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Jelle Vossen, Dennis Praet, Steven Defour, Christian Benteke, Divock Origi, Timothy Castagne, Bryan Heynen, Igor de Camargo sau Leandro Trossard.



Este născut în Belgia din părinți greci

Konstantinos Karetsas (18 ani) este născut la Genk din părinți greci și s-a format la academiile lui Genk și Anderlecht. La nivel de seniori a jucat pentru Jong Genk (2023-2024) și Genk (2024-prezent), pentru ultima bifând 68 de partide și 5 reușite, în trei sezoane.



A evoluat pentru naționalele de juniori ale Belgiei (U15, U16, U17, U21), dar a ales să evolueze pentru seniorii Greciei, decizia fiind aprobată de FIFA, în martie 2025. În tricoul "Galanolefki" a strâns deja 9 selecții și 3 goluri.



Este jucător de picior stâng, poate evolua ca mijlocaș ofensiv sau extremă dreapta și este cotat la 28 de milioane de euro. Mai are contract până în 2029 cu Genk.



Foto - Getty Images

