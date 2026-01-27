Prestație stelară din partea ucrainencei Elina Svitolina, în sferturile de finală ale Openului Australian 2026.
După ce a văzut-o pe Aryna Sabalenka trecând de Iva Jovic, scor 6-3, 6-0, jucătoarea din țara vecină a replicat performanța de a pierde numai trei game-uri, dar în fața unei adversare mult mai puternice.
Elina Svitolina, pentru prima oară calificată în semifinalele Openului Australian
Cori Gauff - campioană a turneului de la Roland Garros și număr 3 WTA - a sfârșit învinsă cu 6-1, 6-2, în doar 59 de minute.
În primul set, Gauff și-a pierdut serviciul de patru ori în patru ocazii, iar alte două break-uri au urmat, în contul Svitolinei, în manșa secundă, în care ucraineanca nu a cedat niciun game pe propriul serviciu.
Victoria o readuce pe Svitolina în top 10 WTA, la trei ani și trei luni de la nașterea fiicei Skai
Succesul de a intra în prima semifinală de Open Australian în carieră îi readuce Elinei Svitolina și un loc între primele zece jucătoare ale lumii, după încheierea turneului de la Melbourne.
Va fi a patra semifinală de Grand Slam din cariera ucrainencei, care nu a trecut niciodată de această fază competițională, până acum.
Gael Monfils, încrezător în soția Elina
Imediat după încheierea confruntării dintre Elina Svitolina și Cori Gauff, Gael Monfils a fost filmat de camere, care l-au surprins arătând o liniște deosebită, în raport cu tenisul prestat de soția sa.
Monfils a fost văzut zâmbind, atunci când Svitolina a spus: „Da, nu am jucat rău,” făcând o remarcă sarcastică pe marginea jocului aproape fără de greșeală pe care l-a făcut.
În interviul oferit după meci, Svitolina a admis că revenirea în top 10 era unul dintre obiectivele pe care le avea propuse pentru anul 2026.
