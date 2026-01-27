Prestație stelară din partea ucrainencei Elina Svitolina, în sferturile de finală ale Openului Australian 2026.

După ce a văzut-o pe Aryna Sabalenka trecând de Iva Jovic, scor 6-3, 6-0, jucătoarea din țara vecină a replicat performanța de a pierde numai trei game-uri, dar în fața unei adversare mult mai puternice.

Elina Svitolina, pentru prima oară calificată în semifinalele Openului Australian

Cori Gauff - campioană a turneului de la Roland Garros și număr 3 WTA - a sfârșit învinsă cu 6-1, 6-2, în doar 59 de minute.

În primul set, Gauff și-a pierdut serviciul de patru ori în patru ocazii, iar alte două break-uri au urmat, în contul Svitolinei, în manșa secundă, în care ucraineanca nu a cedat niciun game pe propriul serviciu.

