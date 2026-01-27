VIDEO Reacția soțului Gael Monfils după ce Elina Svitolina „a măturat” cu numărul 3 mondial, Cori Gauff, în sferturile Australian Open 2026

Reacția soțului Gael Monfils după ce Elina Svitolina „a măturat” cu numărul 3 mondial, Cori Gauff, în sferturile Australian Open 2026 Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka - Elina Svitolina este prima semifinală stabilită la Australian Open 2026.

TAGS:
Elina SvitolinaAryna SabalenkaAustralian Open 2026Tenis WTA
Din articol

Prestație stelară din partea ucrainencei Elina Svitolina, în sferturile de finală ale Openului Australian 2026.

După ce a văzut-o pe Aryna Sabalenka trecând de Iva Jovic, scor 6-3, 6-0, jucătoarea din țara vecină a replicat performanța de a pierde numai trei game-uri, dar în fața unei adversare mult mai puternice.

Elina Svitolina, pentru prima oară calificată în semifinalele Openului Australian

Cori Gauff - campioană a turneului de la Roland Garros și număr 3 WTA - a sfârșit învinsă cu 6-1, 6-2, în doar 59 de minute.

În primul set, Gauff și-a pierdut serviciul de patru ori în patru ocazii, iar alte două break-uri au urmat, în contul Svitolinei, în manșa secundă, în care ucraineanca nu a cedat niciun game pe propriul serviciu.

Elina Svitolina

  • Elina svitolina 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victoria o readuce pe Svitolina în top 10 WTA, la trei ani și trei luni de la nașterea fiicei Skai

Succesul de a intra în prima semifinală de Open Australian în carieră îi readuce Elinei Svitolina și un loc între primele zece jucătoare ale lumii, după încheierea turneului de la Melbourne.

Va fi a patra semifinală de Grand Slam din cariera ucrainencei, care nu a trecut niciodată de această fază competițională, până acum.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr brisbane 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gael Monfils, încrezător în soția Elina

Imediat după încheierea confruntării dintre Elina Svitolina și Cori Gauff, Gael Monfils a fost filmat de camere, care l-au surprins arătând o liniște deosebită, în raport cu tenisul prestat de soția sa.

Monfils a fost văzut zâmbind, atunci când Svitolina a spus: „Da, nu am jucat rău,” făcând o remarcă sarcastică pe marginea jocului aproape fără de greșeală pe care l-a făcut.

În interviul oferit după meci, Svitolina a admis că revenirea în top 10 era unul dintre obiectivele pe care le avea propuse pentru anul 2026.

foto: captură Eurosport

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ULTIMELE STIRI
Catastrofa de la FCSB, explicată ca la carte de Adi Ilie: „De asta se pierd meciurile“
Catastrofa de la FCSB, explicată ca la carte de Adi Ilie: „De asta se pierd meciurile“
Premieră în Everton - Leeds United, ultimul meci al etapei din Premier League!
Premieră în Everton - Leeds United, ultimul meci al etapei din Premier League!
Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026
Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026
La 18 ani marca singurul său gol pentru FCSB, acum a semnat cu a patra echipă din ultimul an calendaristic!
La 18 ani marca singurul său gol pentru FCSB, acum a semnat cu a patra echipă din ultimul an calendaristic!
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"

OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"



Recomandarile redactiei
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Catastrofa de la FCSB, explicată ca la carte de Adi Ilie: „De asta se pierd meciurile“
Catastrofa de la FCSB, explicată ca la carte de Adi Ilie: „De asta se pierd meciurile“
Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026
Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026
La 18 ani marca singurul său gol pentru FCSB, acum a semnat cu a patra echipă din ultimul an calendaristic!
La 18 ani marca singurul său gol pentru FCSB, acum a semnat cu a patra echipă din ultimul an calendaristic!
Premieră în Everton - Leeds United, ultimul meci al etapei din Premier League!
Premieră în Everton - Leeds United, ultimul meci al etapei din Premier League!
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan, eliminată de la Roland Garros! România nu mai are nicio reprezentantă
Ana Bogdan, eliminată de la Roland Garros! România nu mai are nicio reprezentantă
Victorie mare! Ana Bogdan o învinge dramatic pe Elina Svitolina și ține România în joc, în barajul cu Ucraina
Victorie mare! Ana Bogdan o învinge dramatic pe Elina Svitolina și ține România în joc, în barajul cu Ucraina
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!