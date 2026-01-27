În proba individuală feminină a Openului Australian 2026, Iva Jovic (18 ani, 27 WTA) a fost atât cea mai tânără jucătoare care a atins faza sferturilor de finală, cât și sportiva cel mai slab poziționată în ierarhia mondială.

După încheierea duelului pierdut în fața numărului unu mondial, Aryna Sabalenka, scor 6-3, 6-0, în 90 de minute, sportiva americană cu părinți sârbi, emigrați în Statele Unite ale Americii nu s-a ferit să admită că a primit sfaturi din partea celui mai titrat jucător din istoria întrecerii individuale masculine a turneului de mare șlem din Australia, Novak Djokovic.

Jovic a format o relație de prietenie cu Djokovic

„Mi-a trimis mesaje cu mai multe sfaturi, pe parcursul meciurilor jucate aici. Am rămas în contact și simt că am format o mică relație de prietenie, lucru care e grozav.

Îi doresc tot binele din lume pentru cât a rămas din competiție și sper ca, mai târziu, în cursul anului, să mai petrec timp alături de el și să îl susțin, pentru că a fost incredibil,” s-a destăinuit Iva Jovic, în ultima conferință de presă la care a participat în cadrul Australian Open 2026, notează Punto de break.

Sportiva cu părinți sârbi, recunoscătoare lui „Nole” pentru sfaturile tactice oferite

Cu tur liber în optimile de finală, în urma accidentării cehului Jakub Mensik, Novak Djokovic a lăsat pe teren o declarație simpatică despre Iva Jovic, spunând, după victoria cu Botic Van De Zandschulp: „„Eu i-am dat niște sfaturi, după care am văzut că le-a spus mai departe, în conferința de presă,” s-a amuzat „Nole,” comunicând că ține la Iva Jovic și lăsând de înțeles că o vede ca pe o compatrioată.

