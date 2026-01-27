GALERIE FOTO Ea este „Bianca Andreescu, varianta sârbilor.” Iva Jovic, ajutată de Djokovic pentru a face o performanță uriașă la Melbourne

Ea este „Bianca Andreescu, varianta sârbilor.” Iva Jovic, ajutată de Djokovic pentru a face o performanță uriașă la Melbourne Tenis
Marcu Czentye
Cu origini sârbe, Iva Jovic este noua propunere a Americii pentru cele mai înalte performanțe în tenisul feminin.

Iva JovicNovak DjokovicAustralian Open 2026Tenis WTA
În proba individuală feminină a Openului Australian 2026, Iva Jovic (18 ani, 27 WTA) a fost atât cea mai tânără jucătoare care a atins faza sferturilor de finală, cât și sportiva cel mai slab poziționată în ierarhia mondială.

După încheierea duelului pierdut în fața numărului unu mondial, Aryna Sabalenka, scor 6-3, 6-0, în 90 de minute, sportiva americană cu părinți sârbi, emigrați în Statele Unite ale Americii nu s-a ferit să admită că a primit sfaturi din partea celui mai titrat jucător din istoria întrecerii individuale masculine a turneului de mare șlem din Australia, Novak Djokovic.

Jovic a format o relație de prietenie cu Djokovic

„Mi-a trimis mesaje cu mai multe sfaturi, pe parcursul meciurilor jucate aici. Am rămas în contact și simt că am format o mică relație de prietenie, lucru care e grozav.

Îi doresc tot binele din lume pentru cât a rămas din competiție și sper ca, mai târziu, în cursul anului, să mai petrec timp alături de el și să îl susțin, pentru că a fost incredibil,” s-a destăinuit Iva Jovic, în ultima conferință de presă la care a participat în cadrul Australian Open 2026, notează Punto de break.

Sportiva cu părinți sârbi, recunoscătoare lui „Nole” pentru sfaturile tactice oferite

Cu tur liber în optimile de finală, în urma accidentării cehului Jakub Mensik, Novak Djokovic a lăsat pe teren o declarație simpatică despre Iva Jovic, spunând, după victoria cu Botic Van De Zandschulp: „„Eu i-am dat niște sfaturi, după care am văzut că le-a spus mai departe, în conferința de presă,” s-a amuzat „Nole,” comunicând că ține la Iva Jovic și lăsând de înțeles că o vede ca pe o compatrioată.

Iva Jovic, 40 de victorii în 58 de meciuri, în 2025 și un prim titlu WTA

În ediția 2026 a Openului Australian, Iva Jovic a reușit să nu piardă set în primele patru jocuri disputate.

A eliminat-o în turul trei pe italianca Jasmine Paolini, număr 8 WTA și dublă finalistă de Grand Slam, în proba individuală.

Sfertul de finală atins la Melbourne devine cel mai bun rezultat al carierei Ivei Jovic, în turneele de mare șlem, iar viitorul sună mai mult decât promițător.

Katie Volynets (96 WTA), Priscilla Hon (121 WTA), Jasmine Paolini (8 WTA) și Yulia Putintseva (94 WTA) sunt jucătoarele învinse în minimum de seturi de Iva Jovic, la Australian Open 2026.

Jovic a învins-o, în optimi, pe kazaha Putintseva cu un neverosimil scor 6-0, 6-1.

De luni, Iva Jovic va fi în top 20 WTA

În 2025, Iva Jovic a ieșit campioană în premieră în WTA, la Guadalajara.

Performanțele Ivei Jovic aduc aminte de Bianca Andreescu, în 2019, când sportiva canadiană cu părinți români ieșea campioană, la doar 19 ani, în competițiile de la Indian Wells, Toronto și US Open.

