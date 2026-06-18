S-a făcut transferul lui Răzvan Sava în Superliga!

Devenit a treia variantă de portar în Serie A, la Udinese, Răzvan Sava a decis să se întoarcă în Superliga și va fi noul portar al campioanei Universitatea Craiova.

Răzvan Sava semnează cu Universitatea Craiova

Există un acord total între Udinese și Universitatea Craiova, iar oltenii îl vor împrumuta pe Sava pentru un sezon și vor avea opțiunea unui transfer definitiv. Goalkeeper-ul urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul în decursul următoarelor ore, anunță jurnalistul italian Nicolo Schira.

În sezonul în care a cucerit eventul, Universitatea Craiova s-a bazat în principal pe Laurențiu Popescu (29 de ani) și Pavlo Isenko (22 de ani). Ucraineanul a suferit o accidentare pe final de sezon și nu a mai apărut în lotul lui Filipe Coelho.

În această vară, Universitatea Craiova s-a despărțit de alți doi portari, Silviu Lung (37 de ani) și Joao Goncalves (25 de ani) și l-a adus pe tânărul Alexandru Maxim (19 ani), care a aparținut ultima dată de FCSB.