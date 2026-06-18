S-a făcut transferul lui Răzvan Sava în Superliga!

S-a făcut transferul lui Răzvan Sava în Superliga! Superliga
SPORT.RO
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Răzvan Sava (23 de ani) se întoarce în fotbalul românesc, după doi ani petrecuți la Udinese.

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UdineseUniversitatea CraiovaRazvan Sava
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Devenit a treia variantă de portar în Serie A, la Udinese, Răzvan Sava a decis să se întoarcă în Superliga și va fi noul portar al campioanei Universitatea Craiova.

Răzvan Sava semnează cu Universitatea Craiova

Există un acord total între Udinese și Universitatea Craiova, iar oltenii îl vor împrumuta pe Sava pentru un sezon și vor avea opțiunea unui transfer definitiv. Goalkeeper-ul urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul în decursul următoarelor ore, anunță jurnalistul italian Nicolo Schira.

În sezonul în care a cucerit eventul, Universitatea Craiova s-a bazat în principal pe Laurențiu Popescu (29 de ani) și Pavlo Isenko (22 de ani). Ucraineanul a suferit o accidentare pe final de sezon și nu a mai apărut în lotul lui Filipe Coelho.

În această vară, Universitatea Craiova s-a despărțit de alți doi portari, Silviu Lung (37 de ani) și Joao Goncalves (25 de ani) și l-a adus pe tânărul Alexandru Maxim (19 ani), care a aparținut ultima dată de FCSB.

Sava revine în România după doi ani la Udinese

Născut în Timișoara, Sava a plecat la vârsta de 15 ani în Italia și a apărat inclusiv la juniorii lui Juventus, Pescara, Lecce sau Torino. Goalkeeper-ul a fost cumpărat în 2022 de CFR Cluj și a avut evoluții solide în România care l-au ajutat să revină în Serie A, la Udinese, club care plătea 2,5 milioane de euro în 2024.

Sava a apărat în 23 de partide la Udinese, însă prestațiile din ultimul sezon nu au fost pe placul antrenorului, iar românul a devenit a treia variantă dintre buturi.

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