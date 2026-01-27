VIDEO Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale

Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka și Alexander Zverev sunt primii jucători care au făcut pasul spre faza semifinalelor întrecerilor individuale de la Melbourne.

TAGS:
Aryna SabalenkaAlexander ZverevAustralian Open 2026Tenis WTATenis ATP
Din articol

Început de zi încărcat, dar cu rezultate anticipate, în a zecea zi de concurs la Australian Open 2026.

Sabalenka, 6-3, 6-0 în 90 de minute cu Jovic, jucătoarea de 18 ani care a primit sfaturi de la Djokovic

Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani) a tratat meciul cu Iva Jovic (27 WTA), ca pe un joc din primele runde ale competiției. Concentrată, pentru a evita surprize neplăcute, Sabalenka s-a desprins cu break instant, la 3-0 și a trecut în avantaj, 6-3, după o oră de joc în care i-a demonstrat Ivei Jovic că dispune de oricâtă răbdare e nevoie pentru a face pasul spre a patra semifinală consecutivă în Australia.

Setul doi a verificat această atitudine de campioană a Arynei Sabalenka, bielorusa având nevoie de jumătate din timp pentru a-și trece în cont un set cu 6-0, în care i-a lăsat adversarei Jovic doar șase puncte pe propria servă.

Cu 31 de lovituri direct câștigătoare și 17 erori neforțate (12-14, raportul Ivei Jovic), Aryna Sabalenka așteaptă acum învingătoarea din meciul Cori Gauff - Elina Svitolina.

La doar 18 ani, Iva Jovic intră în top 20 WTA

Prin această calificare, Sabalenka a devenit doar a treia jucătoare - măsurând din 1988 - care ajunge în opt semifinale de turneu de mare șlem la rând, după Lindsay Davenport și Martina Hingis, notează OptaAce.

De partea opusă a fileului, Iva Jovic va stabili un nou record ierarhic de carieră, urmând să ocupe locul 20 în clasamentul mondial, după încheierea Openului Australian.

„Eu i-am dat niște sfaturi, după care am văzut că le-a spus mai departe, în conferința de presă,” a declarat Novak Djokovic, la Melbourne, despre noua „revelație” a circuitului WTA, Iva Jovic, amuzându-se de posibila naivitate a sportivei americane cu origini sârbești.

După 24 de ași serviți în sferturi, Zverev îl așteaptă pe Alcaraz în semifinale

În proba masculină, Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) a avut emoții, după un tiebreak al setului secund în care a fost întors de Learner Tien (20 de ani, 29 ATP) de la 5-3 avantaj, însă a reușit să diminueze oscilațiile de stări, spre deosebire de alte partide importante din anii precedenți.

Jucătorul german cu origini ruse s-a calificat pentru a patra oară în carieră, în semifinalele Openului Australian, scor 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3), după 3 ore și 11 minute de joc.

Pentru a-și apăra performanța de anul trecut, când a jucat finala, Zverev va fi nevoit să treacă de câștigătorul din duelul Carlos Alcaraz - Alex De Minaur.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ULTIMELE STIRI
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”



Recomandarile redactiei
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
Ce surpriză! "Noul Adriano", dorit de Real Madrid și Bayern, ajunge la echipa de pe locul 13 din Premier League
Ce surpriză! "Noul Adriano", dorit de Real Madrid și Bayern, ajunge la echipa de pe locul 13 din Premier League
Alte subiecte de interes
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!