Început de zi încărcat, dar cu rezultate anticipate, în a zecea zi de concurs la Australian Open 2026.

Sabalenka, 6-3, 6-0 în 90 de minute cu Jovic, jucătoarea de 18 ani care a primit sfaturi de la Djokovic

Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani) a tratat meciul cu Iva Jovic (27 WTA), ca pe un joc din primele runde ale competiției. Concentrată, pentru a evita surprize neplăcute, Sabalenka s-a desprins cu break instant, la 3-0 și a trecut în avantaj, 6-3, după o oră de joc în care i-a demonstrat Ivei Jovic că dispune de oricâtă răbdare e nevoie pentru a face pasul spre a patra semifinală consecutivă în Australia.

Setul doi a verificat această atitudine de campioană a Arynei Sabalenka, bielorusa având nevoie de jumătate din timp pentru a-și trece în cont un set cu 6-0, în care i-a lăsat adversarei Jovic doar șase puncte pe propria servă.

Cu 31 de lovituri direct câștigătoare și 17 erori neforțate (12-14, raportul Ivei Jovic), Aryna Sabalenka așteaptă acum învingătoarea din meciul Cori Gauff - Elina Svitolina.

La doar 18 ani, Iva Jovic intră în top 20 WTA

Prin această calificare, Sabalenka a devenit doar a treia jucătoare - măsurând din 1988 - care ajunge în opt semifinale de turneu de mare șlem la rând, după Lindsay Davenport și Martina Hingis, notează OptaAce.

De partea opusă a fileului, Iva Jovic va stabili un nou record ierarhic de carieră, urmând să ocupe locul 20 în clasamentul mondial, după încheierea Openului Australian.

„Eu i-am dat niște sfaturi, după care am văzut că le-a spus mai departe, în conferința de presă,” a declarat Novak Djokovic, la Melbourne, despre noua „revelație” a circuitului WTA, Iva Jovic, amuzându-se de posibila naivitate a sportivei americane cu origini sârbești.

