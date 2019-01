Reactia lui Rafael Nadal dupa ce a pierdut finala cu Novak Djokovic: "Nu am fost capabil sa joc la nivelul meu. Voi continua sa lupt!"

Ce a transmis Rafael Nadal dupa finala pierduta in fata lui Novak Djokovic la Australian Open.

Novak Djokovic a reusit in marea finala de la Australian Open sa-l invinga pe Rafael Nadal, scor 6-3, 6-3, 6-3, dupa doua ore de joc. Sarbul a cucerit astfel al 15-lea sau titlu de Grand Slam in intreaga cariera si al saptelea in Australia. De asemenea, este important de stiut faptul ca ibericul nu a mai pierdut niciodata pana acum intr-o finala de Grand Slam in minimul de seturi.

Rafael Nadal a avut un discurs emotionant la Melbourne si a fost aplaudat minute-n sir de catre spectatorii aflati la Australian Open.

"Buna seara tuturor! Felicitari lui Novak si echipei lui, ai aratat un nivel incredibil in seara aceasta, bravo pentru tot. Voi continua spunand multumesc tuturor sponsorilor tuturor celor care au facut acest turneu posibil, Kia, sposnosurlui meu. Multumiri celor de aici, pentru acest turneu, pentru ca incercati mereu sa faceti acest turneu cel mai bun din lume si sa fiti sinceri intotdeauna, sa promovati sportul nostu in toata lumea. Am fost foarte emotionat, nu a fost cea mai buna zi a mea, Novak a fost mult mai bun decat mine in seara asta. Ama vut doua saptamani incredibile. Nu am fost capabil sa joc la nivelul meu. Chiar daca nu a fost seara mea, ma bucur sa fiu inapoi si sa scap de accidentare. Cred ca am jucat doua saptamani foarte bune, este o inspiratie buna pentru mine, multumesc echipei mele, tututror celor care ma ajuta si fara de care nu puteam sa fiu aici in aceasta seara. Va multumesc. Voi continua sa fiu mai bun, sa lupt sa fiu mai bun, pentru cele mai bune lucruri. A fost greu pentru mine, mai ales cu un adversar ca Novak. Conexiunea pe care o am cu toti dintre voi este de nedescris. Sper sa ne vedem cu totii anul viitor! Va multumesc", a spus Rafael Nadal la ceremonia de premiere.