Ce fotografie a postat Simona Halep la doar cateva minute dupa ce s-a incheiat finala feminina de la Australian Open

Simona Halep a publicat pe retelele de socializare o fotografie imediat dupa finala feminina de la Australian Open.

Simona Halep a postat o fotografie pe contul personal de Instagram imediat dupa finala feminina de la Australian Open. Romanca se bucura, evident, de ultimele ore petrecute in fruntea clasamentului mondial. De luni, 28 ianuarie, ea va cobori pana pe locul 3 WTA, fiind detronata de Naomi Osaka, noua campioana de la Australian Open. Pe locul secund se va gasi Petra Kvitova, finalista de la Melbourne.

Sportiva noastra, eliminata in optimile de finala la Australian Open de catre Serena Williams, a revenit saptamana aceasta in tara si se bucura de clipele petrecute acasa. Ea, impreuna cu buna ei prietena, Georgiana Herda, au iesit la o plimbare cu masina.

Pentru sportiva noastra urmeaza o perioada de repaos, timp in care se va odihni si mai apoi pregati pentru Cupa Federatiei. Echipa Romaniei de Fed Cup va face deplasarea in Cehia, la Ostrova, acolo unde va infrunta campioana en-titre, Cehia. Confruntarea va avea loc pe 9-10 februarie. Dupa aceea, romanca in varsta de 27 de ani va merge la Doha pentru turneul Qatar Total Open, dotat cu premii in valoare totala de 916.131 de dolari. Aceasta competitie va avea loc in perioada 11-16 februarie, iar imediat dupa, Simona va participa la turneul din Dubai, programat intre 17 si 23 februarie.