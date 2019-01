Mats Wilander si-a ales favoritul pentru finala de la Australian Open! "Nu ar fi corect. A jucat doar cu necunoscuti!"

Mats Wilander a vorbit despre cine este favoritul finalei masculine de la Australian Open.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Novak Djokovic si Rafael Nadal se vor intalni duminica pentru a 53-a oara in circuitul masculin de tenis. Primii doi tenismeni ai lumii vor disputa finala de la Australian Open, meci care va incepe la ora 10:30, ora Romaniei. Pe langa faptul ca Djokovic are avantajul meciurilor directe, 27 la 25, s-a tot discutat despre jucatorul care pleaca drept favorit in aceasta finala.

Majoritatea l-au ales pe Djokovic, iar exceptie nu face nici marele fost tenismen, suedezul Mats Wilander, castigator a 7 titluri de Grand Slam. Nadal nu a pierdut niciun set in drumul sau spre finala, insa Wilander este de parere ca adversarii lui nu au fost indeajuns de puternici pentru a-i pune probleme ibericului.

"Nu ar fi corect sa spun ca Nadal este favorit pentru ca a castigat sase meciuri cu jucatori necunoscuti, cu adversari pe care lumea nu-i cunoaste. Nu a fost testat deloc in aceste doua saptamani. El joaca, intr-adevar, foarte fine si diferit, joaca punctele mult mai rapid, loveste mingea mai tare. Si-a schimbat tactica putin si joaca agresiv de oriunde s-ar afla. Totusi, trebuie sa recunoastem ca nu a intalnit niciun jucator de Top 10. Nu a facut nimic special, pur si simplu a jucat bine", a declarat Wilander pentru Express Sport.

Djokovic, de partea cealalta, este in cautarea celui de-al 15-lea titlu de Grand Slam al carierei si al 7-lea in Australia. "Cred ca Novak merita sa fie favorit inaintea acestui meci, insa va fi o aprtida pe muchie de cutit. Rafa, daca va mentine jocul pe care l-a aratat in celelalte 6 partide, atunci are o sansa. Dar Novak este favorit din mai multe puncte de vedere", a mai spus suedezul.