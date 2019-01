Ce se intampla daca Rafael Nadal se impune in finala de la Australian Open! Ibericul ar dobori borne importante

Ce ar insemna victoria lui Rafael Nadal la primul turneu de Grand Slam al anului.

Ne apropiem cu pasi repezi de finala masculina de la Australian Open, meci care va lua startul la ora 10:30, ora Romaniei. Rafael Nadal il va infrunta pe actualul lider mondial din ATP, Novak Djokovic, care are o istorie impresionanta in Australia. Totusi, daca ibericul se impune, ar putea dobori cateva borne importante in circuitul masculin de tenis.

In varsta de 32 de ani, castigator a 17 titluri de Grand Slam, ibericul este in cautarea celui de-al 18-lea, fapt care ar insemna sa-l aduca tot mai aproape de marele sau rival, Roger Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam. Urmatorul turneu major din calendarul competitional este Roland Garros, acolo unde Nadal se simte ca acasa, unde s-a impus de 11 ori, iar expertii nu pot gasi un alt jucator care l-ar putea surclasa pe Nadal pe zgura pariziana.

Pe langa acest aspect, daca se impune la Melbourne, pentru Nadal ar insemna obtinerea succesului cu numarul 4 dupa ce a implinit 30 de ani, record pe care doar alti doi mari tenismeni il detin, Roger Federer si Rod Laver. In plus, Australian Open este singurul turneu de Grand Slam la care ibericul nu are mai multe titluri cucerite, insa se poate mandri cu cele 11 trofee de la Roland Garros, trei la US Open si doua la Wimbledon.

Daca Nadal joaca la fel de bine ca pana acum in turneu si reuseste sa nu cedeze niciun set in fata marelui Djokovic, atunci ar fi singurul tenismen din istoria erei Open care s-ar impune macar o data in fiecare turneu major fara sa piarda vreun set pe parcursul competitiei.