Naomi Osaka da lovitura dupa lovitura! A semnat contract cu un nou sponsor urias! Ce spune despre scandalul provocat de Serena

Naomi Osaka devina una din cele mai bine platite jucatoare din lume.

Naomi Osaka a invins-o pe Serena Williams in finala cu scandal de la US Open. Tanara japoneza a incasat un cec de 3.8 milioane de dolari pentru performanta ei, iar acum vin si alti bani din sponsorizari. Osaka a semnat deja cu producatorul auto japonez Nissan si va fi amabasadorul companiei, alaturi de Usain Bolt.

Si asta nu e tot. Adidas i-a propus un contract de 10 milioane de dolari pe an dupa victoria impresionanta din finala cu Serena Williams. Osaka e masina de produs bani in Asia si SUA. Ea are deja contracte cu Adidiias, Yonex, Nissin, Wowow Inc si Citizen.

Prezenta la un eveniment in Japonia, Osaka a spus ca nu s-a simtit prost in timpul scandalului dintre Serena Williams si arbitrul Carlos Ramos.

"Nici macar nu stiam la ce sa ma gandesc. Nu am fost trista in momentele alea. Eu eram fericita pentru ca a fost prima victorie Grand Slam din cariera. Am reusit multe si sunt in culmea fericirii. Nu cred ca ar fi trebuit sa fiu trista, Serena nu mi-a stricat bucuria victoriei la US Open", a spus Naomi.

Osaka a urcat pe locul 7 in clasamentul WTA, iar acum lupta pentru calificarea la Turneul Campioanelor.