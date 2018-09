"Sa va fie RUSINE!" O caricatura cu Serena Williams i-a scos din minti pe americani: "Asta e rasism!" FOTO

Tenisul si caricaturile, un nou episod.

Serena Williams nu scapa dupa scandalul monstru provocat in finala US Open, pierdut in fata japonezei Naomi Osaka.

Serena a fost criticata pentru iesirile nervoasa la adresa arbitrului, care a penalizat-o pentru coaching si comportament nesportiv. La randul ei, Serena a acuzat arbitrul de sexism, deoarece barbatii ar fi iertati pentru gesturi asemanatoare.

Au fost mii de reactii, iar ziarul Herald Sun a incercat s-o ironizeze pe Serena printr-o caricatura. Americanii s-au sesizat insa si sustin ca este o caricatura rasista. In imagine, Serena apare ca o salbatica, aproape ca o maimuta, cu buze mari si date cu ruj in timp ce sare peste racheta. In fundal, arbitrul ii sugereaza adversarei, Naomi Osaka sa o lase pe Serena sa castige finala.

Ceea ce s-a dorit a fi o sceneta amuzanta la adresa comportamentului Serenei s-a intors direct catre autorul caricaturii, criticat de americani pentru portretul rasist al imaginii sale.

Chiar si J. K. Rowling, autoarea cartilor Harry Potter, a intervenit si l-a criticat pe autor. "Felicitari pentru ca ai redus una din cele mai mari sportive din istorie la aluzii rasiste si sexiste si pe o alta mare sportiva (Naomi Osaka) la un suport de fundal", a scris ea.

"Mark Knight, esti un rasist de prima clasa. Lui Herald Sun ar trebui sa ii fie rusine. Caricaturistii au un rol important in societate", a mai scris autotarea in alta postare.

Si romanii i-au acuzat pe francezii de la Charlie Hebdo de rasism dupa o caricatura cu Simona Halep la Roland Garros. "O romanca a castigat Roland Garros. Fiare vechi, fiare vechi", era mesajul francezilor.