Serena Williams, atacata chiar de americani: "A TRISAT si a pierdut corect! Ce exemplu le da femeilor care o admira?"

Serena Williams a provocat un scandal imens la finala US Open.

Serena a fost invinsa de Naomi Osaka in doua seturi in finala US Open, insa partida a fost umbrita de razboiul declansat de Serena la adresa arbitrului, care a penalizat-o pentru coaching si comportament nesportiv cand a dat cu racheta de pamant.

Serena a invocat "sexism" din partea arbitrului, unul recunoscut ca intre cei mai stricti din circuitul mondial.

Una din cele mai mari sportive din istoria, Serena are de obicei presa americana la picioare, insa nu si dupa acest incident.

Prezentatorii de la Fox Sports o critica pentru atitudinea ei. "Ca sa castigi, trebuie sa ai gheata prin vene. Eu as fi intrebat-o pe Serena: ti-a zis antrenorul inainte de meci ca arbitrul e recunoscut pentru duritatea sa, ca acorda amenzi si penalizari si ca a procedat la fel in trecut? Trebuie sa ai asta in cap inaintea unui asemenea meci, la fel ca si faptul ca nu trebuie sa fii emotional pe teren. E un exemplu prost pentru femeile din sport si nu e un mod de a castiga", a spus Elizabeth MacDonald de la televiziunea Fox.

Si ziarul Washington Examiner critica atitudinea Serenei, mai ales ca antrenorul ei a recunoscut gesturile de coaching imediat dupa meci. Interventiile antrenorilor sunt interzise la turneele de Grand Slam, insa unii arbitrii tolereaza anumite gesturi discrete intre antrenori si jucatorii lor. Portughezul Ramos nu este unul dintre ei si l-a penalizat in trecut si pe Djokovic.

"Serena nu e victima sexismului, a trisat si a pierdut corect", titreaza dur Washington Examiner.

"Williams a incalcat regulile. Pur si simplu. Anumiti oficiali sunt mai stricti decat altii in acest sport. Cel mai bun mod de a nu avea probleme este sa nu incalci regulile. Sau macar sa stii care reguli pot fi impinse si care nu cu anumiti oficiali. Trebuia sa stie ca acest oficial, Carlos Ramos, este mai strict decat altii si sa se comporte corespunzator", scrie sursa citata, care mai noteaza ca Serena ar fi pierdut si fara penalizarea de un punct. "Era condusa cu un set si 3-4. Osaka a avut 6 asi, Williams 3. Osaka a castigat 65 de puncte, Serena 50. Punctele pierdute prin penalizare nu ar fi facut diferenta oricum: ar fi pierdut finala".



Serena Williams a fost amendata in urma incidentelor de la finala US Open.