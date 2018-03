Raspunsul organizatorilor de la Miami pentru Caroline Wozniacki, dupa ce daneza a cedat: "Tenisul devine mizerabil! Am fost amenintata aici"

Caroline Wozniacki a afirmat dupa eliminarea de la Miami, din turul al doilea, ca a trait un cosmar, fiind injurata si amenintata (DETALII AICI).

Castigatoarea de la Australian Open a afirmat ca pleaca foarte dezamagita de la Miami. Ea a fost invinsa in turul 2 de Monica Puig, campioana olimpica de la Rio, din 2014, ocupanta locului 82 mondial.

Wozniacki s-a plans ca a fost injurata din tribune si chiar amenintata de fanii Monicai Puig.

"Tenisul devine mizerabil! Am fost injurata, parintii mei au fost amenintati cu moartea", a afirmat ea.

Organizatorii turneului au oferit un raspuns prompt. James Blake, fost numar 4 mondial, acum director al turneului, a declarat: "Securitatea jucatorilor este prioritatea noastra numarul 1. Seara trecuta, meciul dintre Caroline si Monica s-a desfasurat in fata unui public inflacarat si zgomotos. Eu cred ca nimeni nu ar trebui sa indure niciun fel de abuz pe teren, noi facem totul pentru a oferi un mediu sigur si corect. In timpul meciului, am avut in tribune staff-ul turneului si cel al WTA, precum si fortele de securitate. Ei nu au fost martori si nici nu li s-au semnalat amenintari la adresa jucatoarelor sau familiilor lor. Daca am fi fost informati, situatia ar fi fost rezolvata imediat".