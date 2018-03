Viitori colegi? Surpriza! Alaturi de ce jucator al Realului s-a fotografiat Neymar in Brazilia

Neymar se recupereaza dupa accidentare in Brazilia.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Neymar isi continua recuperarea in Brazilia, unde a si efectuat o interventie chirurgicala la metatarsian. Totusi, viitorul starului brazilian este inca incert. Nasser Al-Khelaifi a mers personal la Rio de Janeiro pentru a afla de la jucator insusi despre planurile sale. Atacantul in varsta de 26 ani s-a accidentat in derby-ul cu Marseille din februarie si va rata tot sezonul la PSG.

Potrivit AS, Neymar s-a intalnit cu pustiul Vinicius Jr, dar si cu Nentinho, fratele acestuia. Acestia s-au pozat si au pus o fotografie pe Instagram cu descrierea "Idolul meu!". "Norocosule", i-au comentat prietenii lui Vinicius.

My idol @neymarjr A post shared by Netinho (@qualenetin) on Mar 23, 2018 at 8:17pm PDT

Vinicius Jr. a semnat cu Real Madrid in toamna, fiind cumparat cu 40 milioane euro la doar 16 ani, dar va ajunge pe Bernabeu abia in vara lui 2019. Acesta joaca in continuare sub forma de imprumut la Flamengo.