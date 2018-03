Scandal URIAS la Miami! Wozniacki, SOCATA: "Mi-au amenintat parintii cu moartea, sunt lucruri pe care nu le pot descrie!"

Caroline Wozniacki pleaca dezamagita de la Miami.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Invinsa de Monica Puig in turul 2, castigatoarea de la Australian Open e mai preocupata de evenimentele petrecute in tribuna in timpul meciului.

Daneza acuza incidente grave in care au fost implicati apropiatii ei cu publicul american.

"Seara trecuta am avut un meci greu impotriva unui adversar puternic, Monica Puig, la Miami Open. Sunt constienta ca tenisul e un joc in care pierzi sau castigi. Totusi, in timpul meciului oamenii din public mi-au amenintat familia, au dorit moartea parintilor mei, mi-au spus in feluri pe care nu le pot scrie aici si i-au spus nepoatei logodnicului meu, care are 10 ani, sa taca dracu din gura. In tot acest timp, oamenii de securitate nu au facut nimic si au acceptat aceste lucruri.

Eu incurajez ca fanii sa fie alaturi de favoriti, dar cand anumite linii sunt intrecute, tenisul devine mizerabil pentru ambii competitori. Sper ca organizatorii de la Miami vor lua in serios aceste lucruri, pentru ca acest este un exemplu oribil pentru generatiile urmatoare si pentru fani", a scris Wozniacki, pe contul personal de Twitter.



Inainte de startul turneului, Wozniacki a plans de fericire la Miami. Organizatorii au botezat un teren in cinstea ei.