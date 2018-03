"Mi-e greu! A fost un suflet mare! Acum vreo luna am fost la o reunire si am mai stat la o vorba!" Sorin Cartu, reactie dupa moartea lui Nicolae Tilihoi

Sorin Cartu a vorbit dupa moartea fostului sau coleg Nicolae Tilihoi.

"In ultimul timp raspundea mai putin la telefon, cred ca se si simtea mai prost. Acum vreo luna am fost la o reunire asa, am stat la un pahar de vorba.



Gino Iorgulescu l-a ajutat fantastic. Prin ce a facut el, poate ca i-a prelungit viata! Pentru ca i-a sponsorizat niste medicamente foarte scumpe.

Noi vorbisem cu doctorul care avea grija de el, dar si el avea temeri. Spunea ca daca il scoate din iarna asta, o sa o mai duca cel putin un an de zile. Dar pespectivele nu prea erau, pentru ca avea dureri din ce in ce mai mari.



Si el evita sa mai apara, sa mai vorbeasca. Se misca destul de greu, il ajuta fiu-su, care a venit din Irlanda.

Azi dimineata am aflat si eu, m-a sunat Beldeanu plangand.



A fost un suflet mare si in echipa, si in afara terenului. Poate ca nu intamplator a murit si de Bunavestire, in postul Pastelui.

Mi-e greu sa vorbesc, am atatea amintiri...", a spus Sorin Cartu.