Bizonul Stelei se insoara si l-a invitat pe Gigi Becali la Paris. Ce nasi romani va avea golgheterul stelist | GALERIE FOTO

Bizonul Gnohere a decis sa isi oficializeze relatia cu partenera alaturi de care traieste de mai bine de 10 ani.

Bizonului ii merge bine pe toate planurile. Gnohere e golgheter al Stelei in acest sezon, iar in viata privata a primit cel mai important "Da". Partenera sa de viata i-a acceptat cererea in casatorie!

Gnohere se va insura la vara si a decis sa organizeze evenimentul la Paris.

Gnohere are doi copii cu iubita sa.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Gnohere l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, iar nasi ii vor fi Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. De altfel, impresarul ii reprezinta acestuia interesele in fotbalul romanesc.

In ultimul an, Becali a mai fost invitat la nunta lui Ovidiu Popescu, dar a refuzat politicos. In schimb, el a trimis un cadou consistent, dupa ce i-a si marit jucatorului contractul.

Sursa FOTO: WOWBIZ