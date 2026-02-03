Al Ahli eliberează locurile pentru Vinicius, Salah și Silva

Al Ahli a decis să elibere un loc din lot destinat stranierilor prin împrumutarea lui Matteo Dams la Panathinaikos, ocupanta locului al cincilea din Superliga Greciei. Fundașul belgian fusese cumpărat pentru 9 milioane de euro, în ianuarie 2025, dar saudiții încearcă acum să elibere locuri destinate stranierilor, pentru că vrea să-i transfere pe Vinicius Junior (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool) și Bernardo Silva (Manchester City).



Trupa greacă, care este antrenată de Rafael Benitez, încearcă să recalibreze un sezon mediocru, în care a pierdut deja șansa de a câștiga titlul, va înfrunta pe PAOK în semifinala Cupei Greciei (4 și 11 februarie) și se luptă cu Viktoria Plzen pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League.

"Trifylli" se află la 16 puncte în spatele liderului AEK Atena, la care joacă Răzvan Marin, și la 15 puncte distanță de PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu.



Ce transferuri a mai făcut Panathinaikos



În această iarnă, Panathinaikos i-a mai transferat pe Santino Andino (Godoy Cruz / 6.5 mil. euro), Andreas Tetteh (AE Kifias / 2.2 mil. euro), Pavlos Pantelidis (AE Kifias / 800.000 euro), Sotiris Kontouris (Panetolikos / 600.000 euro) și Lucas Chaves (Argentinos Juniors / împrumutat).



Recent, s-a despărțit și de Tete (Gremio / 6.2 mil. euro), Bartlomiej Dragowski (Widzew Lodz / 300.000 euro), Daniel Mancini (APOEL / gratis), Alexander Jeremejeff (PAOK / gratis), Adriano Bregou (Panetolikos / gratis), Georgios Nikas (Levadiakos / gratis), Elton Fikaj (Piast Gliwice / gratis), Miguel Tavares (AE Kifisias / gratis) și Philipp Max (contract reziliat).



Dams a câștigat Champions League Elite cu Al Ahli

Matteo Dams (21 de ani) este născut la Brasschaat (provincia Antwerp) și s-a format la juniorii cluburilor Royal Antwerp și PSV Eindhoven. La nivel de seniori a jucat pentru Jong PSV (2022-25), PSV Eindhoven (2024-2025) și Al Ahli Saudi Football Club (2025-2026). Are selecții pentru naționalele U15, U16 și U21 ale Belgiei, poate acoperi posturile de fundaș stânga, stoper și închizător și este cotat la 4 milioane de euro.

Dams are în palmares Saudi Super Cup (2025), AFC Champions League Elite (2024-2025), Eredivisie Talent of the Month (septembrie 2024) și includerea în Eredivisie Team of the Month (septembrie 2024).



Foto - Getty Images

