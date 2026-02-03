Napoli l-a împrumutat pe Alisson Santos și are opțiune de cumpărare

Sporting Lisabona a fost de acord să-l împrumute pe Alisson Santos la Napoli. Trupa de lângă Vezuviu va plăti inițial doar 3 milioane de euro pentru împrumutul jucătorului brazilian, iar în vara viitoare are opțiunea de cumpărare, dacă achită încă 20 de milioane de euro. Sud-amercianul a fost comparat cu Ezequiel Lavezzi, fostul mare jucător de atac al napoletanilor.



Acesta a efectuat deja vizita medicală la Villa Stuart din Roma și se va alătură mâine lotului antrenat de Antonio Conte. Santos a bifat 31 de prezențe și 3 goluri pentru Sporting, în acest sezon, în toate competițiile. Napoli nu avea în lot nicio extremă stângă de meserie și improviza prin folosirea lui Eljif Elmas pe această poziție.



Tatăl său a jucat pentru naționala Tunisiei

Alisson de Almeida Santos (23 de ani) este născut la Itapetinga (statul Bahia) și a mai evoluat la EC Vitoria (2021-2023), Nautico Recife (2023), Figueirense (2024), Uniao Leiria (2-24-2025) și Sporting Lisabona (2025-2026). Poate evolua ca extremă stânga și este cotat la 4 milioane de euro.



Acesta deține și cetățenia tunisiană, pentru că tatăl său, Ady Santos (52 de ani), a fost naturalizat și a evoluat în naționala Tunisiei și la clubul Esperance Tunis, deși este născut tot în statul brazilian Bahia.



Foto - Getty Images

