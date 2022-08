Număr 3 ATP la 36 de ani, Rafael Nadal a suferit o înfrângere la revenirea în circuitul ATP, în primul meci jucat după retragerea din faza semifinalelor turneului de mare șlem de la Wimbledon.

Tenismenul iberic a fost depășit pentru a treia oară în cinci meciuri directe de către croatul Borna Coric (25 de ani, 152 ATP), scor 7-6 (9), 4-6, 6-3, la finalul unei partide dramatice, întinse pe durata a trei ore fără șase minute.

Borna, again ????

The moment @borna_coric wrapped up his third career victory over Rafael Nadal. #CincyTennis pic.twitter.com/zGxam8K6Vl