IREAL | Cum sa salvezi SASE MINGI DE MECI si sa-l elimini pe Stefanos Tsitsipas la US Open

Stefanos Tsitsipas a fost eliminat in turul al treilea al Openului American de catre croatul Borna Coric, dupa ce tenismenul grec a ratat sase mingi de meci.

Numarul 6 ATP a condus cu 5-1 in al patrulea set si a condus cu 40-0 la scorul de 5-4 pe propriul serviciu, dar a gresit nefortat la toate mingile de meci de care a dispus, spre fericirea adversarului sau.



A fost 6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6 pentru Borna Coric (32 ATP), la capatul a 4 ore si 38 de minute de joc, iar jucatorul din Croatia se va duela cu John Thompson in faza optimilor de finala pentru un meci in sferturi cu invingatorul partidei dintre Alexander Zverev si Alejandro Davidovich Fokina.

"Am fost norocos, a fost noroc pur," a declarat Borna Coric dupa meci, in vreme ce Stefanos Tsitsipas s-a aratat dezamagit, dar si intrigat de experienta traita: "E probabil cel mai trist, dar si cel mai amuzant lucru care mi s-a intamplat in cariera," a scris Tsitsipas pe Twitter.

The comeback you didn't see coming ???? @borna_coric saved six match points to stun Tsitsipas at the #USOpen overnightpic.twitter.com/wUUhIFKu82