Nimeni nu se aștepta! Coric și Garcia, campioni la Cincinnati, printre cele mai mari surprize ale anului în tenis

Borna Coric și Caroline Garcia au devenit candiați-surpriză la careul de ași al ediției 2022 a Openului American, în urma titlurilor cucerite la Cincinnati.

Tenismenii în vârstă de 25, respectiv 28 de ani au șters cu buretele toate previziunile specialiștilor, reușind să învingă adversari precum Rafael Nadal și Stefanos Tsitsipas, respectiv Aryna Sabalenka și Petra Kvitova, în drumul lor către cel mai important titlu al sezonului.

Croatul Borna Coric a urcat 123 de locuri în clasamentul ATP, până pe locul 29 în ierarhia mondială, în urma triumfului spectaculos din Ohio. Coric i-a învins pe Musetti, Nadal, Bautista Agut, Auger-Aliassime, Norrie și Tsitsipas, pentru a stabili un nou record: a devenit jucătorul cu cea mai slabă poziție în ierarhia ATP care ajunge finalist într-o competiție de categorie ATP Masters 1000.

În turneul feminin, maturizarea franțuzoaicei Caroline Garcia a atins noi vârfuri de carieră, dublista experimentată reușind, în sfârșit, să facă o tranziție excelentă către performanță și în proba de simplu. Garcia și-a apropiat al treilea titlu al anului, după succesele de la Bad Homburg și Varșovia, trecându-și în cont câte unul pe iarbă, zgură și hard.

Garcia a urcat 18 locuri în clasamentul WTA, până pe poziția 17 și va beneficia de un traseu simțitor mai abordabil la Flushing Meadows, unde se anunță una dintre potențialele killere ale primilor capi de serie.

"You have to remember, why did you start to play tennis? Because you kind of forget about it."

How Caroline Garcia rediscovered herself by getting back to basics.

Champions Corner: https://t.co/XaT8TwIooT#CincyTennis pic.twitter.com/yFeMpYulXe