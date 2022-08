Rafael Nadal zboară spre Cincinnati și va juca la US Open! Spaniolul poate redeveni lider ATP după 2 ani și 8 luni

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) este principalul beneficiar al eliminării timpurii suferite de Daniil Medvedev în turneul ATP Masters 1000 de la Montreal.

La doar câteva minute după ce tenismenul spaniol a anunțat că va zbura la Cincinnati, unde va juca un turneu pregătitor înaintea US Open, numărul 1 ATP a fost învins în 16-imile de finală ale Mastersului Canadian de către Nick Kyrgios și va rămâne cu un avantaj de numai 125 de puncte în fața lui Alexander Zverev, începând de luni, 15 august.

Nadal, fără punct de apărat la US Open

Număr 1 ATP în ianuarie 2020, Rafael Nadal poate redeveni lider mondial după 2 ani și 8 luni, în cazul în care ar câștiga turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati (13-21 august), iar Medvedev nu ar depăși faza sferturilor de finală în Ohio.

Dacă Rafa Nadal nu va reuși rocada cu Daniil Medvedev la Cincinnati, jucătorul iberic are marea oportunitate de a urca pe locul întâi ATP după US Open (29 august - 11 septembrie). În calitate de campion en-titre al Openului American, Medvedev are de apărat 2000 de puncte, în timp ce Nadal nu are niciun punct de apărat la Flushing Meadows, în contextul absenței sale în ediția anterioară.