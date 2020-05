"Djokovic poate sa se dea cu capul de pereti daca vrea" | Credintele pseudo-stiintifice ale sarbului, aparate de Borna Coric

Novak Djokovic i-a spus lui Fabio Fognini ca vrea sa joace tenis profesionist pana la varsta de 50 de ani.

Liderul ATP, Novak Djokovic a fost unul dintre jucatorii cei mai activi in mediul online in perioada pandemiei de coronavirus. Pe langa dialoguri cu jucatori ca Andy Murray si Maria Sharapova, Djokovic s-a facut remarcat prin refuzul initial de a accepta un vaccin impotriva bolii Covid-19, dar si prin faptul ca este un sustinator al teoriei energiilor care, potrivit sarbului, pot sa altereze compozitia chimica a apei.

"Exista o conexiune intre a fi cu adevarat prezent in moment cu a fi constient de momentul si de faptul ca bei apa. Am vazut oameni care prin aceasta transformare energetica, prin puterea rugaciunii, prin puterea recunostintei ajung sa transforme cea mai toxica mancare sau cea mai poluata apa intr-o apa vindecatoare. Pentru ca apa reactioneaza, iar oamenii de stiinta au dovedit asta, ca moleculele din apa reactioneaza la emotiile noastre, la ce spunem noi," a spus Novak Djokovic, bazandu-se pe teoria elaborata de japonezul Masaru Emoto.

"Personal, ma opun vaccinarii si nu mi-as dori sa fiu obligat de cineva sa ma vaccinez pentru a putea calatori. Dar daca va deveni obligatorie vaccinarea, va trebui sa iau o decizie. Am propriile mele ganduri in legatura cu aceasta problema si nu stiu daca acestea se vor schimba la un moment dat," afirma Nole in data de 20 aprilie, perioada in jurul careia sotia sa, Jelena, a fost pedepsita de Instagram pentru raspandirea unor informatii dovedite false.

Referitor la aceste declaratii, croatul Borna Coric, numar 33 ATP (23 de ani) a sarit in apararea lui Novak Djokovic, care a fost ironizat pe retelele sociale pentru convingerile lipsite de suport stiintific pe care le nutreste: "Novak a avut un succes uimitor. A castigat multe Grand Slam-uri si nu ii vad cariera sfarsindu-se prea curand. Are mare grija de corpul sau, e atent la detalii si cred ca va putea juca pana la 40 de ani. Si eu sunt un fan al medicinei alternative. Poate ca nu recurg la ea prea mult, dar o iubesc, pentru ca ajuta, cred eu. Novak are un regim alimentar special si nu am nimic impotriva, pentru ca e alegerea lui. Daca ii ajuta corpul, de ce nu? Sa faca orice il ajuta, chiar daca asta ar insemna sa se dea cu capul de pereti," a declarat Borna Coric pentru Sport Klub.