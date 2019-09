Rafael Nadal este in al 9-lea cer dupa finala de la US Open. Ce spune spaniolul despre lacrimile de la finalul partidei: "Mi-a fost imposibil"

Rafael Nadal si Daniil Medvedev au jucat una dintre cele mai palpitante finale de Grand Slam in ultimii ani. Spaniolul l-a invins pe rus dupa 4 ore si 51 de minute de joc, scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

La conferinta de presa Nadal a dat semne de oboseala dar s-a declarat pe deplin satisfacut de rezultatul sau si de modul in care a luptat pentru acest titlu de Grand Slam cu numarul 19.

Rafael Nadal: „De obicei incerc sa imi controlez emotiile, dar astazi, dupa toate aceste lucruri, mi-a fost imposibil.”

„Medvedev a jucat si a luptat ca un campion. Il felicit si sunt sigur ca va mai avea multe sanse de a castiga turnee. Meciul a fost foarte dramatic la final, iar acest lucru face aceasta zi de neuitat. Sunt foarte fericit, acest trofeu inseamna totul pentru mine azi si am o satisfactie personala foarte inalta, datorita faptului cum am depasit toate obstacolele”, a declarat Rafael Nadal, numarul 2 ATP.

„Nu privesc lucrurile asa (n.r. nu se gandeste obsesiv la clasamentul slam-urilor castigate). Mi-ar placea sa fiu jucatorul cu cele mai multe titluri de mare slem, dar nu ma antrenez pentru asta, nu ma gandesc in fiecare zi la asta. Vreau sa castig pentru ca imi place sa joc tenis. Tenisul inseamna mult mai mult decat turneele de mare slem. Joc ca sa fiu fericit. Victoria de azi m-a facut fericit”, a adaugat Rafa, care a ajuns la cel de-al 19-lea titlu de Grand Slam al carierei.

Nadal: „Fericirea consta in satisfactia personala si in a sti ca ai dat ce ai mai bun. In acest sens, sunt foarte multumit si linistit cu mine insumi.”

„Vreau sa castig cele mai multe turnee de mare slem, dar nu voi fi mai fericit sau mai putin fericit daca se va intampla sau nu se va intampla acest lucru. Fericirea consta in satisfactia personala si in a sti ca ai dat ce ai mai bun. In acest sens, sunt foarte multumit si linistit cu mine insumi”, a conchis noul campion de la US Open.

Daniil Medvedev nu a parut foarte intristat de infrangere la conferinta de presa si a mentinut acelasi fir de gandire pozitiva pe care l-a avut la toate interviurile de la acest US Open, exceptand acele doua interviuri de pe teren dupa tururile 3 si 4.

„A fost un meci grozav. Aceasta vara pentru mine a fost o poveste uimitoare. US Open a fost o experienta uluitoare. Sotia mea imi spune mereu ca trebuie sa fiu multumit in legatura cu mine, pentru ca eu de regula sunt critic la adresa mea. De exemplu, in aceasta seara sunt suparat ca am pierdut, dar imi dau credit pentru ce am facut in ultimele doua saptamani”, a declarat Daniil Medvedev.

Daniil Medvedev: „Am simtit ca, indiferent ce faceam, Rafa avea un raspuns la jocul meu.”

„Cel mai bun rezultat al meu la un Slam era turul 4, am avut dureri musculare, dar cu toate acestea m-am calificat in finala si am reusit sa joc un meci foarte bun impotriva unuia dintre cei mai buni tenismeni din istoria sportului nostru. Dar am nevoie sa continui si sa progresez”, a spus finalistul US Open 2019.

„Am simtit ca orice faceam, Rafa avea un raspuns la jocul meu. Am urcat la fileu, am dat niste scurte, am incercat totul dar trebuie sa spunem ca exista 3 baieti care joaca un tenis incredibil in fata carora este mai greu din punct de vedere tactic decat in fata celorlalti”, a adaugat noul numar 4 ATP.

„Am stiut ca publicul vrea mai mult tenis. M-au incurajat foarte puternic in setul al treilea si le multumesc foarte mult oamenilor din tribune”, a mai spus tenismenul rus in varsta de 23 de ani.

„Cand eram mai mic cedam mult mai usor atunci cand imi era greu. Pot sa spun ca am facut tot ce puteam sa fac azi. Nu aveam nimic de pierdut, Rafa avea ceva de pierdut, asa ca am dat totul si sunt mandru de mine. Am ajuns in timpul meciului sa ma gandesc la ce voi spune in discursul de dupa, dar apoi mi-am spus ca trebuie sa continui si sa lupt pentru fiecare punct care a mai ramas in meci. Nadal a fost jucatorul mai bun azi si nu am regrete”, a conchis Medvedev, dupa prima sa finala de Grand Slam.

Rafael Nadal a ramas pe pozitia secunda in clasamentul ATP, in timp ce Daniil Medvedev a urcat pana pe locul al 4-lea, depasindu-l pe Dominic Thiem.

Nadal si Medvedev s-ar putea reintalni in acest an la Turneul Campionilor de la Londra.