Si campionii plang cateodata! IMAGINI INCREDIBILE cu Nadal dupa victoria de la US Open! Spaniolul nu s-a mai putut stapani | GALERIE FOTO

Rafael Nadal a izbucnit in lacrimi dupa ce a castigat a 4-a oara trofeul de la US Open!

Rafael Nadal a reusit sa-l invinga pe Daniil Medvedev dupa o finala maraton, care a durat 4 ore si 54 de minute. Ibericul s-a impus cu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Efortul depus si gustul victoriei l-au facut pe Nadal sa nu-si mai poata stapani lacrimile. De 19 ori campion de Grand Slam, spaniolul a plans ca un copil, coplesit de importanta castigarii acestei noi finale la US Open.

Rafael Nadal a ajuns acum la un singur trofeu de o performanta extraordinara. Cu 19 titlul de Grand Slam cucerite in cariera, ibericul mai are nevoie de inca o victorie pentru a-l egala la numar de trofee de maxima importanta pe Roger Federer. Elvetianul are 20 in palmares.

