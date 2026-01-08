Probleme mari la Tottenham! Colegul lui Drăgușin este OUT

Internaţionalul ghanez în vârstă de 25 de ani, transferat de la West Ham United pentru aproximativ 65 de milioane de euro vara trecută, a suferit o accidentare la muşchiul coapsei, duminică, în meciul cu Sunderland (1-1).

"Sperăm ca acesta să revină după pauza internaţională din martie, adică la începutul lunii aprilie", a declarat Frank într-o conferinţă de presă.

Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, l-a cedat pe Brennan Johnson, cel care ar fi putut să-i suplinească absenţa lui Kudus, la Crystal Palace în timpul acestei perioade de transferuri de iarnă şi se confruntă cu o serie de accidentări în cadrul lotului (Solanke, Maddison, Bentancur, Bergvall, Kulusevski).

Echipa din nordul Londrei a suferit miercuri a şasea înfrângere în douăsprezece meciuri de campionat, la Bournemouth (2-3). Tottenham ocupă locul 14 în Premier League după 21 de etape, iar poziţia antrenorului Frank este tot mai fragilă.

Agerpres

