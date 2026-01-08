Antrenorul Arne Slot nu se poate baza pe egipteanul Mohamed Salah în această perioadă, cât timp are loc Cupa Africii. În locul său, olandezul îl va trimite în ofensivă pe fundașul Jeremie Frimpong.



Echipele de start pentru Arsenal - Liverpool



Arne Slot nu se poate baza nici pe atacanții Alexander Isak și Hugo Ekitike, amândoi accidentați. Iată cum arată echipele de start:



Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard



: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard Liverpool: Alisson - Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Gakpo



Arsenal, în goana după titlu



„Tunarii” vin după un spectaculos 3-2 cu Bournemouth, și au ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile.



De cealaltă parte, Liverpool ajunge la Londra după un egal dramatic, 2-2 cu Fulham, gol primit în minutul 97.



Echipa lui Arne Slot nu traversează cea mai strălucitoare perioadă, dar rămâne greu de învins, cu nouă meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile.



„Cormoranii” stau bine și în deplasare, cu cinci meciuri la rând fără înfrângere pe teren străin, iar în ultimele trei vizite la Londra au obținut două victorii și un egal.



Istoria este de partea oaspeților. Liverpool este echipa care a învins-o cel mai des pe Arsenal în Premier League, cu 26 de succese, și a pierdut doar de două ori în ultimele 13 confruntări directe din toate competițiile.

