Ștefan Baiaram (23 de ani), golgheterul și cel mai important pasator decisiv al liderului Universitatea Craiova, a vorbit despre ce s-ar întâmpla în oraș, dacă „leii” din Bănie ar cuceri titlul de campioană.

Ștefan Baiaram, despre posibila sărbătoare din Craiova: „Se va închide orașul cu siguranță”

Baiaram este convins că primul campionat din „era” patronului Mihai Rotaru i-ar scoate pe suporteri în stradă, într-o manieră extrem de spectaculoasă.

Extrema a susținut că fanii olteni vor face o atmosferă atât de puternică încât orașul va fi închis de către autorități.

„Nici nu vreau să îmi imaginez ce va fi dacă vom lua campionatul. Se va închide orașul cu siguranță!”, a spus Ștefan Baiaram.

Ștefan Baiaram, de mic copil fan al Universității Craiova

Jucătorul a menționat ulterior că de mic copil o susține pe Universitatea Craiova: „Sunt crescut în peluză. De la 5 ani am fost în peluză. Știu toate cântecele, adică sunt oltean, oltean. Mănânc praz și ceapă”.

Ștefan Baiaram este cel mai important fotbalist al Universității Craiova în sezonul curent. Decarul oltenilor a marcat 6 goluri și a oferit 4 pase decisive în 20 de meciuri din Superligă.

Baiaram este golgheterul și cel mai bun pasator decisiv al „leilor” în primul eșalon, fiind cotat de Transfermarkt la 4,5 milioane de euro.

