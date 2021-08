”Pur și simplu, scandalos!” Reacția genială a WTA după ce româncele au făcut spectacol rarisim într-un meci de dublu

Mingea de meci a partidei Bogdan / Cristian vs. Bara / Buzărnescu a fost de o calitate rar întâlnită în tenisul de dublu.

Ana Bogdan și Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, după o victorie obținută cu multă muncă în duelul 100% românesc, în care le-au avut ca oponente pe Irina Bara și Mihaela Buzărnescu

Bogdan și Cristian s-au impus în super tiebreak, scor 11-9, după două seturi împărțite egal, scor 6-7, 6-2. Partida a durat o oră și 36 de minute, iar România are acum două perechi în ultimele opt ale întrecerii.



Mingea de meci câștigată de Ana Bogdan și Jaqueline Cristian a fost de o intensitate rară, derulându-se într-un schimb în care Bogdan și Bara au dictat punctul de pe fundul terenului, iar Cristian și Buzărnescu au avut o serie de reflexe incredibile în zona fileului.

Contul oficial al WTA a publicat înregistrarea punctului pe rețelele sociale, scriind: ”Un final pur și simplu scandalos de bun,” în descrierea acestuia.

În sferturi, Bogdan și Cristian se vor duela cu Panova / Wachaczyk, în vreme ce echipa alcătuită din Oana Simion și Gabriela Talabă se vor duela cu Bondar / Eikeri.

Simply outrageous finish ????

psssst, the wait is worth it!@ana_bogdan | Jaqueline Cristian | #WinnersOpen pic.twitter.com/jSRYA1RdEo