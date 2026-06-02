Având în vedere că Robert Lewandowski (37 de ani) a plecat deja de la club la finele sezonului, Barcelona este în căutarea unui atacant care să ”rupă plasele” în noul sezon.

Chiar dacă s-a zvonit că Julian Alvarez (26 de ani) nu poate fi o variantă din cauza pretențiilor financiare ale lui Atletico Madrid, dar și a situației financiare delicate a clubului catalan, se pare că Joan Laporta forțează o lovitură de proporții.

Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez

Atletico Madrid a cerut, în primă fază, 150 de milioane de euro, iar Barcelona a trimis acum o ofertă în valoare de 100 de milioane de euro, scriu francezii de la RMC Sport. Rămâne de văzut care va fi răspunsul echipei de pe ”Metropolitano”, ținând cont că și Alvarez forțează un transfer pe Camp Nou.

Ar fi a doua mare lovitură a verii pentru Barcelona, după transferul lui Anthony Gordon (25 de ani), de la Newcastle, pentru 80 de milioane de euro.

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 90 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 106 de partide, reușind să înscrie 49 de goluri și să ofere alte 17 pase decisive.

Atletico Madrid a fost clară

Atletico Madrid insistă asupra acestui punct și adaugă că, chiar dacă ar sosi o ofertă, „aceasta nu va fi luată în considerare”.

Printr-un raport publicat de sursa citată, Atlético Madrid a precizat ieri că nu este dispusă să-l vândă pe Julian Alvarez la Barcelona: „Nu este de vânzare”, a reiterat clubul madrilen.