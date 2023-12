Jaqueline Cristian (25 de ani, 89 WTA) se așteaptă la un an viitor bun, în care va urmări atât câștigarea primului său titlu WTA, dar și intrarea în premieră în top 50 WTA.

Sportiva din țara noastră a ocupat locul 58 în clasamentul mondial în ianuarie 2022, când a obținut prima sa victorie pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem. În 2024, Jaqueline Cristian se va întoarce pe tabloul principal al întrecerii majore de la Melbourne.

Jaqueline Cristian vrea să câștige Transylvania Open 2024 și să intre în top 50 WTA

„Cred că a fost cel mai greu an pe care l-am avut, fiind revenirea după accidentarea cu genunchiul. Am jucat foarte mult. Am învățat multe lucruri noi despre mine. Am fost pusă în câteva situații din care nu știu cum am ieșit, dar important e că am ieșit mult mai puternică.

Am șansa să încep anul 2024 așa cum mi-am dorit, adică pe tabloul principal în Australia. Cel mai important e că sunt sănătoasă și nu am mai avut deloc probleme cu piciorul. Sunt pregătită de un 2024 bun.

Cel mai mult îmi doresc să încep cu un turneu WTA 250. Sincer, mi-l doresc foarte mult pe cel de la Cluj. E cel mai bun turneu WTA 250 din lume și e o plăcere să merg să joc acolo.

Voi fi 'Draculina', dar turneul va mai fi în octombrie. O rezolvăm noi cumva. Visez la un top 50 WTA,” a declarat Jaqueline Cristian la Gala Tenisului Românesc.

Marea asemănare între Simona Halep și Maria Sharapova, punctată de Horia Tecău în emisiunea Poveștile Sport.ro