Irina Bara nu se mai oprește din a câștiga trofee în circuitul WTA! Bara și Gorgodze s-au impus și la Montevideo

Irina Bara și Ekaterine Gorgodze sunt de neoprit în finalul sezonului 2021. Echipa româno-georgiană a cucerit al patrulea trofeu în ultimele luni, din cinci participări competiționale.

Bara și Gorgodze au capturat al patrulea titlu în proba de dublu împreună, la Montevideo, câștigând în două seturi finala jucată împotriva Carolinei Alves și Marinei Bassols, scor 6-4, 6-3.

Irina Bara va urca pe locul 84 în clasamentul WTA de dublu, în vreme ce partenera sa, Ekaterine Gorgodze va ocupa, începând de luni, 22 noiembrie, locul 62 mondial.

Cel mai important succes al dublului Bara / Gorgodze rămâne cel semnat la Cluj-Napoca, în cadrul întrecerii de calibru WTA 250, Transylvania Open.

1,2,3, and now 4! Count them, 4 doubles titles this year for ????????Irina Bara and partner ????????Ekaterine Gorgodze! They got the straight-sets win tonight in the WTA125 in Montevideo to capture their 4th title together this year. Can't wait to see them more next year. pic.twitter.com/tBahaVWIC1