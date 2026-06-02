„Real Madrid-ul Africii“ a negociat cu doi români: „4,5 milioane de euro!“

Performanța obținută de Chivu cu Inter a îmbunătățit cota tehnicienilor români din fotbalul internațional.

Fotbalul românesc e la ani-lumină distanță de ce se joacă în Occident, motiv pentru care vedetele Superligii noastre ajung tot mai rar la echipele din campionatele de top ale Europei. În schimb, antrenorii români fac o treabă excelentă afară.

Eventul reușit de Chivu cu Inter a confirmat că tehnicienii din țară sunt capabili de a prelua ștafeta de la regretatul Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor român al tuturor timpurilor. Și lista tehnicienilor de marcă pe care îi avem include și alte nume. Cosmin Olăroiu (56 de ani), Răzvan Lucescu (57 de ani), Laszlo Bölöni (73 de ani) și inclusiv Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se numără printre românii care au făcut o imagine bună pentru școala antrenorilor din România.

Olăroiu și Răzvan Lucescu, doriți de Al-Ahly Cairo

Al-Ahly Cairo i-a ofertat pe Olăroiu și pe Răzvan Lucescu

Confirmarea acestei situații o avem acum, încă o dată. Pentru că, potrivit presei egiptene, în doar 24 de ore, Al-Ahly Cairo, cea mai titrată formație africană – a câștigat Champions League de 12 ori, un record continental – a încercat să ajungă la un acord cu doi români.

Cosmin Olăroiu a fost primul nume pe lista celor de la Al-Ahly. Clubul l-a abordat pe impresarul acestuia, imediat după ce românul și-a reziliat contractul cu naționala Emiratelor. Pretențiile financiare ale lui Olăroiu însă, care cere 4,5 milioane de euro pe sezon, au fost mult peste posibilitățile financiare ale clubului. În aceste condiții, Al-Ahly a încercat varianta Răzvan Lucescu, de la PAOK Salonic. Și acesta declinat însă propunerea, transmițând prin intermediul impresarului său că preferă să activeze în Europa“, a dezvăluit jurnalistul Amani Al-Sayyad.

Deși a fost refuzată, atât de Olăroiu, cât și de Răzvan Lucescu, Al-Ahly Cairo e în tratative avansate cu starul Universității Craiova, căruia i-a pus pe masă un contract „faraonic“, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

