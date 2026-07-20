Prima reacție a Paulei Badosa după ce a abandonat în finala de la Iași: „Urăsc acest moment”

Prima reacție a Paulei Badosa după ce a abandonat în finala de la Iași: „Urăsc acest moment” Tenis
SPORT.RO
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Paula Badosa a oferit prima reacție după ce s-a retras din finala turneului WTA 250 de la Iași, câștigată de egipteanca Mayar Sherif.

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Meciul pentru trofeu s-a disputat luni dimineață, în urma amânării decise duminică din cauza ploii. Mayar Sherif (30 de ani) a obținut titlul pe fondul problemelor de sănătate acuzate de Badosa. Jucătoarea din Spania nu a mai putut continua confruntarea și a abandonat în setul al doilea, la scorul de 6-4, 4-0 pentru sportiva din Egipt.

Scuzele și explicațiile ibericei

La scurt timp după încheierea partidei, Badosa și-a explicat decizia, subliniind epuizarea fizică. „În primul rând, vreau să o felicit pe Mayar. Este o luptătoare extraordinară și merită această victorie. Știu cât de mult muncește și îi doresc tot binele. Întotdeauna am fost o jucătoare sinceră și autentică. Urăsc acest moment, urăsc să pierd o finală și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat astfel. Nu am mai putut ține pasul cu corpul meu și îmi cer scuze tuturor”, a transmis Paula Badosa.

În ciuda deznodământului de la Iași, iberica s-a arătat mulțumită de evoluțiile sale recente. Retragerea a venit la o săptămână după ce Badosa a cucerit titlul de la Bastad, unde a pus capăt unei perioade de aproape doi ani fără trofeu.

„Acum o lună treceam prin una dintre cele mai grele serii de înfrângeri din cariera mea. Acum am reușit una dintre cele mai bune serii de victorii din ultima perioadă. Din acest motiv sunt ceva mai optimistă”, a mai spus jucătoarea spaniolă.

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Forma excelentă a egiptencei Mayar Sherif

Victoria de la Iași o duce pe Sherif la o serie de 10 succese consecutive pe circuit, invincibilitatea sa începând după eliminarea suferită în primul tur de la Wimbledon. Săptămâna trecută, egipteanca a câștigat și turneul WTA 125 de la Contrexéville, confirmându-și statutul la această categorie, unde deține deja 10 titluri.

Ambele jucătoare se află pe tabloul turneului de la Hamburg, care debutează marți, participarea Paulei Badosa va depinde însă de starea sa medicală.

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