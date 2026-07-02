GALERIE FOTO A venit replica! Mesajul lui Stefanos Tsitsipas pentru Paula Badosa, după ce iberica a spus că relația lor a fost „toxică”

A venit replica! Mesajul lui Stefanos Tsitsipas pentru Paula Badosa, după ce iberica a spus că relația lor a fost „toxică” Tenis
SPORT.RO
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Relația dintre Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa s-a terminat în urmă cu un an.

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După ce jucătoarea din Spania a descris relația lor drept un mediu „toxic”, tenismenul grec a ales să răspundă într-un ton împăciuitor.

Tsitsipas a transmis că îi poartă în continuare respect fostei sale partenere și i-a urat succes atât în carieră, cât și în viața personală. 

Mesajul lui Stefanos Tsitsipas pentru Paula Badosa

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Grecul a vorbit șid espre momentele dificile prin care a trecut Badosa din cauza accidentărilor și speră ca cei doi să poată avea o relație normală în circuit.

„Îi doresc tot binele pentru carieră și pentru viață. I-am admirat întotdeauna tenisul și personalitatea de pe teren. Cred că mai are foarte multe de oferit. Știu că a trecut prin momente foarte dificile, mai ales din cauza accidentării. Sper să putem avea o relație normală în circuit.

Nu port pică nimănui. Nu am niciun motiv să urăsc pe cineva. Am trecut și eu prin perioade foarte grele și chiar m-am pierdut. Am spus lucruri pe teren care nu mă reprezentau. Nu acela era adevăratul Stefanos. Acum am nevoie de liniște și de echilibru. Asta caut cel mai mult”, a declarat Tsitsipas.

Ce a spus Paula Badosa

„Am trecut prin multe despărţiri în viaţa mea. Le accept şi ştiu că lucrurile sunt ceea ce sunt. Dar când există elemente toxice în jurul tău, totul devine mult mai greu decât o despărţire normală”, a spus ea la o conferinţă de presă. „Poţi avea o relaţie grozavă cu un fost partener, pentru că sunt oameni normali, iar relaţia este sănătoasă. Dar când nu este cazul... nu trebuie să spun mai multe. Poţi vedea în fiecare zi că cealaltă persoană complică totul.”

„În sfârşit, sunt într-un mediu sănătos de câteva luni, dar nu a fost uşor să scap de toate lucrurile toxice care mă înconjurau. Totuşi, este ceva prin care o femeie trebuie să treacă uneori, iar astăzi mă simt din nou puternică”.

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