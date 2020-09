Premiera in ATP! Dominic Thiem e primul om din Era Open care castiga US Open dupa ce a fost condus cu 2-0 la seturi: reactia celor doi la final, de nepretuit 

Dominic Thiem l-a invins pe Alexander Zverev dupa ce a fost condus cu 2-0 la seturi intr-o finala care s-a jucat timp de patru ore si un minut.

Premiera pentru austriacul Dominic Thiem: la varsta de 27 de ani, numarul 3 ATP si-a trecut in palmares primul titlu de mare slem. A fost 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 pentru Thiem, care a revenit miraculos in setul 5 de la 5-3 pentru germanul Alexander Zverev.

Pentru Thiem a fost a patra finala de Grand Slam jucata, in vreme ce Zverev a ajuns la acest US Open in prima sa finala de mare slem a carierei.

Numar 7 ATP, avea sa castige cu doar patru puncte mai putin decat oponentul sau (159 vs. 163): "Am pierdut o finala de Slam in care am condus cu 2-0 la seturi si am avut break avans. Am fost foarte aproape de a deveni campion de Grand Slam, cateva game-uri, poate doar cateva puncte mi-au lipsit. Am avut multe sanse in al cincilea set si nu am profitat de ele. Dar am 23 de ani, nu cred ca asta a fost ultima mea sansa de a castiga un turneu de mare slem. Cred ca voi fi, intr-o buna zi, si eu campion de mare slem," a declarat Alexander Zverev dupa incheierea finalei.

THIEM'S TIME IS NOW ⏰ Dominic Thiem is a #USOpen champion. pic.twitter.com/morydl1MSY — US Open Tennis (@usopen) September 14, 2020

"Meciul asta a meritat mai mult decat un singur campion, sunt sigur ca si tu, Alex vei ridica un trofeu din acesta candva curand. Multumesc ca imi esti un rival grozav si pentru ca imi esti un prieen adevarat in circuit," a spus Dominic Thiem, care l-a imbratisat pe Alexander Zverev si a parut sincer intristat pentru infrangerea acestuia.

Zverev choking up when talking of his parents. #USOpen pic.twitter.com/X7fTKDhVUL — Ashish ???????? (@tennis_gifs) September 14, 2020

In urma acestei victorii, Dominic Thiem se distanteaza la 8-2 in scorul meciurilor directe jucate impotriva lui Alexander Zverev. Cei doi s-ar putea duela din nou la Roland Garros, al treilea Slam al anului, care va incepe in data de 27 septembrie.