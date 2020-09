US Open 2020 | Shapovalov si-a distrus complet racheta, iar apoi a reusit punctul zilei: cum a fost posibil 

Denis Shapovalov a fost deopotriva cel mai nervos si mai calm om al zilei 5 de concurs la US Open.

A fost noaptea revenirilor de pus in rama la New York, unde Borna Coric l-a eliminat pe Stefanos Tsitsipas, care a ratat sase mingi de meci, iar Denis Shapovalov l-a infrnat pe Taylor Fritz, desi americanul conducea cu 2-1 la seturi si 5-2 in al patrulea.

Numar 17 ATP, Shapovalov a revenit incredibil de la 2-5 si a castigat in tiebreak penultimul set al meciului, transand soarta duelului clar in favoarea sa in mansa decisiva, pe care si-a adjudecat-o la 2.

Shapovalov è una furia ???? All'ennesimo errore consecutivo, il tennista canadese se la prende con la propria racchetta ????❌#EurosportTENNIS | #USOpen | #Shapovalov pic.twitter.com/LlAIJLrFML — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 4, 2020

N-a fost insa facil pentru Denis Shapovalov, care si-a facut racheta tandari cand Taylor Fritz s-a desprins la 5-3 in al treilea set, primind un avertisment din partea arbitrei Marijana Veljovic.

Shapovalov a fost de altfel si protagonistul punctului zilei, consumat in al doilea set al meciului cu Fritz, canadianul aparandu-se impecabil si facand eficient tranzitia din defensiva spre fileu.

In optimi, Shapovalov se va duela cu David Goffin, al saptelea favorit la castigarea turneului.