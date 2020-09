LOVITURA ANULUI! Ce a reusit Matteo Berrettini la US Open il face invidios pana si pe Roger Federer

Italianul Matteo Berrettini (8 ATP) a reusit o lovitura de pus in rama in turul 2 la US Open.

Matteo Berrettini a reusit lovitura turneului in meciul castigat la zero in fata tenismenului francez, Ugo Humbert in turul al doilea al Openului American, editia 2020.

A fost 6-4, 6-4, 7-6 pentru tenismenul italian, numar 8 ATP, dupa 2 ore si 9 minute de joc, timp in care Matteo a lovit 17 asi si a castigat 86% din punctele jucate cu primul serviciu.

La scorul de 6-4, 6-4, 5-5, 30-40, Matteo Berretini a gasit o solutie improbabila pentru un voleu de altfel bine plasat de Ugo Humbert. Cu o viteza nemaipomenita si un calm incredibil, Berrettini a trimis mingea in terenul advers, dar fara ca aceasta sa treaca peste fileu.

In turul trei, Matteo Berrettini, care a ajuns la editia din 2019 pana in semifinalele US Open, se va duela cu norvegianul Casper Ruud, numar 37 ATP.

